‘American Railroad’, el proyecto musical de Rhiannon Giddens que revela historias no contadas de inmigrantes

La artista Rhiannon Giddens, ganadora de sendos premios Grammy y Pulitzer, lleva mucho tiempo creando música sobre la historia no contada de Estados Unidos. Ahora, su último y ambicioso proyecto pone en primer plano a los inmigrantes marginados que construyeron el ferrocarril en este país.

“Personas que no eran consideradas de valor en nuestra sociedad... fueron las que construyeron esa cosa increíblemente importante desde el punto de vista económico y tecnológico que... transformó nuestra historia”, declara antes de una actuación de Silkroad en la Academia de Música de Brooklyn.

“Puntos de conexión”

Y aunque el momento elegido fue casual -el álbum salió a la venta una semana después de la reelección del republicano Donald Trump, cuyas promesas de campaña presidencial incluyen la deportación masiva de inmigrantes-, no por ello está menos de actualidad.

“Nada de lo ocurrido durante las elecciones es algo que no haya pasado antes, y no es nada que no represente actitudes y opiniones que ya estaban aquí”, asegura. La artista y su colectivo iluminan los bajos fondos más oscuros del capitalismo estadounidense.