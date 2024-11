¿Cómo ha afectado la pandemia a los músicos? Las reacciones van de la rebeldía al recogimiento

La nueva canción de Eric Clapton está llena de rabia. Su contexto es el de la pandemia, pero no es precisamente un himno de esperanza sino un manifiesto en contra del confinamiento masivo y a favor de las libertades individuales. El año pasado, el legendario guitarrista y cantante se vio obligado a suspender una gira por 14 ciudades. Y ahora plantea, literalmente, que las naciones soberanas se están convirtiendo en estados policiales.

Stand and deliver, compuesta por Van Morrison, es un llamado a la desobediencia que quizá no debería sorprender a quienes conocemos la vida y milagros de Clapton. Es el mismo Clapton que hace 15 años, cuando le concedieron la Orden de Comendador del Imperio Británico, dijo que no sabía qué pensar sobre un honor tan oficial porque él siempre había tenido “una veta de rebeldía”.