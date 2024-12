Horas después, el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, divulgó una foto en la red social de Twitter en la que se le ve parado frente a lo que parece ser la tumba de Gallegos cubierta recientemente con excremento. En otro mensaje repudió "categóricamente este tipo de vandalismo" y destacó que afortunadamente los restos del escritor no fueron removidos del lugar. La hija del expresidente, Sonia Gallegos, también dijo que nada había sido robado.

1. Por instrucciones del presidente @NicolasMaduro acudimos al C. Del Sur a corroborar estado del panteón Gallegos pic.twitter.com/F1OO7tjBez

The Associated Press no pudo verificar independientemente la magnitud de los daños.