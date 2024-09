‘EA Sports FC 25′: ¿Qué gusta y qué disgusta de la entrega de la saga más exitosa de fútbol en videojuegos?

A primera vista, luego de una tanda de juegos en nivel Leyenda en las versiones de PS5 y PS4, podemos asegurar que este FC 25 establece un fútbol no tan “automático” como en versiones anteriores: el balón calienta más, los pases de primera son mucho menos directos en llegar al compañero (en la vida real, en efecto, son una ciencia exclusiva de talentosos), los movimientos y los enviones son más definitivos (si usted se lanza en pique, se lanza, y más vale que acierta la dirección en la que se dirige). La física se siente más real en los cuerpos, en cómo ocupan los espacios. Y en ese sentido, abre más lugar a detalles aleatorios, no tan programados: por ejemplo, dos jugadores del mismo equipo se puede estorbar y dejarle el balón servido al rival ante la portería si no miden sus movimientos. Después de choques o rebotes, el balón puede tomar trayectorias inesperadas, como en la vida real, y obliga a más atención y a reacciones más inventivas de parte de los rivales. Eso es interesante.

Vale mencionar un modo de juego como Ultimate Team (FUT), que a EA Sports le representa un dineral por cuenta de micro transacciones, en el que la gente pasa un montón de su tiempo (armando su equipo y haciendo retos para mejorarlo, así gaste o no dinero). Este mantiene su estructura clásica y muy adictiva. En una versión como FC 25 que hace de las diferencias de nivel algo mucho más notorio, en Ultimate Team hay que moler mucho más que nunca para subir, porque bien se sabe que el que gasta dinero puede acceder más rápidamente a mejores jugadores. ¿Garantiza eso la victoria siempre? No siempre, y por eso vale la pena intentarlo.

Por último, en lo que a errores imperdonables se refiere, vale anotar que, como viene sucediendo por años (en el modo Temporadas y en otros como FUT) el juego aún no logra asegurar adecuados emparejamientos de uniformes. A un rival de uniforme rojo le puede tocar un rival naranja oscuro; a un rival blanco le puede tocar uno gris; y se quiere jugar, no perder la vista o la cabeza. Sucede también, y aún no se corrige, que el juez no siempre se diferencia bien de ambos equipos y eso perjudica más a uno de los dos rivales en contienda.