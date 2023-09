El bendecido versículo de la Biblia para pedir a Dios por un embarazo

Versículo para pedir a Dios por un embarazo

“«Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. ¡Acuérdate de mí! No me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Será un nazareo: no beberá vino ni bebidas embriagantes, y nunca se cortará el cabello»”, fue la oración de Ana a Dios, que se encuentra en el libro del profeta Samuel 1:12