Oración para solucionar los problemas familiares

Te queremos entregar nuestra familia a tu protección, haz que no aniden en ella los vicios y las dependencias, que no suframos por las humillaciones ni los celos, que se alejen las infidelidades, los reproches y rencores, que se acaben las discusiones y las malas palabras, que no haya violencia ni malos tratos, ni altercados, que no falte nunca el respeto y la concordia, la armonía y la paz entre sus miembros y en especial, te ruego que me des solución para: (menciona tu problema y pide una solución).

Intercede por mí ante Nuestro Señor Jesucristo, y si es su voluntad, ruégale me conceda la gracia que humildemente solicito de su gran misericordia, y a ti, Santa voluntariosa, pido que tu protección me guíe y que tu amparo me acompañe y guarde; sé que tú puedes fortalecerme y darme ánimo suficiente para salir y vencer a este triste situación, haz que encuentre a buenas personas que me ayuden y me indique qué debo hacer para no tener que soportar tanta humillación y desasosiego, y pueda alcanzar la dicha para que mi hogar sea un remanso de paz. Por Nuestro Señor Jesucristo que vive y reina, por lo siglos de los signos”