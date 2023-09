Poderosa oración para pedir por una persona con demencia

Oración para pedir por una persona con demencia

Cada miembro de la familia o amigo/a que tiene demencia es Jesús en su cruz. Ese hombre, esa mujer cuyo cerebro está siendo despojado de la vida que alguna vez tuvo, es Jesús despojado de sus vestiduras para ser crucificado. Aquellos que ya no pueden manejar sus finanzas adecuadamente, ya no recuerdan tomar sus pastillas a tiempo, no pueden bañarse por sí solos, son Jesús clavo en la cruz .

Aunque pueda ser difícil para mí sentir compasión por alguien que está maltratándome a través de su ira y sus acusaciones causados por la demencia, incluso a través de ojos que nunca me vieron como me hubiera gustado, ayúdame, Oh Señor, a sentir Tu paz mientras te sirvo a Ti cuidándolos. Y, mientras me ayudas a ver Tus sufrimientos en ellos, también dame ojos para verte a Ti como Aquel que se está preocupando por mí. Ayúdame a ser más consciente de cuánto te preocupas por mí.