En ‘¡A la cancha!’, el fútbol y las niñas protagonizan una historia imperdible para disfrutar en grupo o en familia

El fútbol femenino en Colombia aún es visto como algo menor. Porque incluso clasificando a varios torneos internacionales y ocupando los primeros lugares, no se le da una importancia que se ha ganado a pulso. La liga femenina de fútbol colombiana carece de patrocinios, no tiene un calendario justo, entre otras grandes falencias… ¿de dónde surge su interés por hacer un libro que hable del fútbol jugado por mujeres?

Desde hace mucho quería hacer un libro para público infantil o juvenil sobre fútbol, que este deporte fuera central, no solo una excusa o un “color de fondo”. Durante un buen tiempo le di vueltas a la idea, hasta que llegué al personaje principal, Renata: una niña de carácter fuerte, determinada y líder. Así, no terminaría haciendo una historia cliché y resabida de niños u hombres que juegan un deporte tradicionalmente masculino, reforzando estereotipos.

La sororidad, la amistad y la lealtad juegan un papel muy importante en la obra, ¿por qué resaltar estos valores?

En cuanto a la sororidad, tan solo diré que la puse como uno de los valores centrales, porque era mi manera de pelear con esa idea machista de que “el peor enemigo de una mujer es otra mujer”, esa idea de que las mujeres no pueden estar juntas, que ellas no construyen sino compiten. Las mujeres son grandes creadoras de una increíble fuerza y juntas son capaces de todo; y eso lo quería poner a mi manera.

En un telón de fondo de esta obra, con recursos como los recuerdos de algunos personajes o el pasado familiar de los protagonistas, se perciben temas como la xenofobia, el racismo, la aporofobia y el machismo, ¿es acertada esta lectura o sólo es una percepción? ¿tiene alguna intención al plasmar estos temas dentro de la narración?

Una de las cosas que me parece más importante de la literatura infantil es que permite abordar muchos temas, incluso muy profundos y problemáticos, de maneras diversas y con un público que no está tan viciado por el entorno. Con eso en mente, no sólo quise repensar un deporte (desde otro punto de vista) asumido muy masculino, sino que también busqué señalar prejuicios que niños y niñas encuentran en sus hogares, colegios, parques y series de televisión y que constante y normalmente no son problematizados.