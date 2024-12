Fue protagonista en ‘BlackKklansman’ de Spike Lee y ahora lidera una película de Christopher Nolan. ¿Hubo similitudes en la experiencia de trabajar con ambos directores?

JOHN DAVID WASHINGTON: Hay algunas similitudes sorprendentes entre ambos. El entusiasmo por el cine con el que viven todo el tiempo. Además, ambos creyeron en mí, incluso al momento de tomar las decisiones sobre qué hacer con el material. Eso fue muy gratificante, son dos de mis directores favoritos. Cuando uno mira con atención los procesos de ambos son diferentes, sí, pero esa energía y el entorno que producen a su alrededor es muy similar. Y pienso que eso se hace evidente en la consistencia de sus películas. Esa es una forma de hacer las cosas que amo y espero replicar durante el resto de mi carrera.









¿Cómo entró a hacer parte del proyecto? ¿Cuál fue su primera reacción al leer el guion?

J.D.W.: El proceso comenzó en una reunión que tuve con Christopher, que quiso conocerme, lo cual, en sí ya era una victoria. Sin importar lo que pasara después, ya era un logro enorme que una leyenda quisiera hablarme, ¡poder decir que lo conocí!

Ya frente a frente, hablamos de películas que nos inspiraban o nos gustaban, de la familia, de todo excepto del proyecto que tenía en mente. Días después recibí la llamada donde me decían que el papel era mío. Grité como loco de la emoción, como si hubiese ganado un campeonato o una Copa del Mundo. Luego, me invitaron a su oficina y me mostró el guión, que tardé cuatro horas en leer. Era tan complejo y tan único... creo que lo que más destacaba era su originalidad. Incluso si es un mundo que creemos conocer o haber visto antes, capturaba estas emociones que son familiares pero saltan de la página. Leía y reaccionaba, “Por Dios, no puedo creerlo”, y veía otra parte y decía “¿Debo hacer qué?” (risas) “¡No puedo hacer eso!”. Pero bueno, ese era el reto, uno que superaba mis expectativas. Fue una gran experiencia.





El guion se mantuvo en una caja fuerte. ¿Fue fácil guardar el secreto luego de volver a casa y saber que no podía decir nada?

J.D.W.: Fue difícil guardar el secreto... pero lo hice (risas). Recuerdo la semana antes de empezar, mi papá (Denzel Washington) decidió hacer un asado con toda la familia y era como una celebración de grado porque iba a estar en manos de Christopher Nolan. y luego, tras una semana de filmación, y al haber conseguido tanto, tuve que hablar un poco con gente cercana. La mayoría del tiempo supe guardar el secreto, de hecho, me llevó a ser más introvertido de lo que suelo ser.





Los Imax y 70mm en qué se filmó ‘Tenet’ esa enorme cámara, ¿Tuvo un impacto en su actuación?

J.D.W.: Fue genial ver a nuestro director de fotografía, Hoyte van Hoytema, correr con esa máquina como si fuera un jinete. Eso me impedía sentirme mal por tener que hacer las secuencias más exigentes. Fue alentador ese aspecto. Y con respecto a la cámara, parecía su propio personaje, era parte de las escenas. Fue interesante trabajar con una cámara así, fue mi primera vez, y realmente lo disfruté. Se sentía como si nada fuese a quedar por fuera del cuadro.





El director Christopher Nolan con la enorme cámara IMax de 70 mm., que ha hecho su acompañante desde 'Dunkirk' (2017). | Foto: Warner Brothers.





Desde la escena inicial, la película asume un ritmo frenético. De eso se aseguró el director británico. | Foto: Warner Brothers.





La película aborda ciertos conceptos sobre un mundo con otras reglas y una especie de vida después de la vida y a la vez es extremadamente físico, ¿en qué cree y cómo se preparó?

J.D.W.: Creo en Dios, rezo todos los días. Creo en algo más allá de este mundo y que un lugar nos espera a todos al morir. Ahora, para darle forma al personaje entrené con los marines para entender la psicología detrás de los soldados, lo que están dispuestos a hacer por su país, incluso morir... creo que no lo ven pensando en morir por su país como tal, sino morir por la gente que está a su lado en la batalla. Esa es la creencia. Ponerme en ese estado, de morir por quien está a tu lado, fue algo grandioso y me enseñó sobre mí. Por eso siento un profundo respeto por los hombres y mujeres que forman parte del Ejército.

A Nolan parece gustarle tener protagonistas en máscaras, y le han criticado el sonido de la cinta por poco claro (¡gracias subtítulos!), ¿le dio Nolan alguna indicación especial sobre cómo decir sus líneas?

J.D.W.: Él me alentó a decirlas de la mejor forma que pueda. Imagina tener que comunicar el caos, el ruido o las balas, y cuando escuchar puede ser la diferencia entre tu vida y la vida de otra persona. Entonces debía asegurarme de poder comunicarme con soldados cuando fuera necesario. Tienes que usar todo lo que puedas, todos los recursos que tengas disponibles para cumplir con la misión. Eso solo se logra con experiencias de primera mano, con personas que estuvieron en verdadero peligro. Y eso es lo que hay entre “acción” y “corten”. De nuevo, escucharlos a ellos y esas circunstancias tan complicadas que vivieron me hizo sentir más respeto por las personas que se juegan la vida por otros alla afuera.

En películas como ‘Interstellar’ la ficción se mezcla con hechos reales. Al hacer ‘Tenet’, ¿qué le voló la cabeza?

J.D.W.: Todos los días perdía la cabeza (risas). Todas las mañanas al escucharlo a Christopher. La verdad, todo el concepto fue una locura, por eso tuve que enraizar mi personaje en la realidad, en su trasfondo, en su manera de entrenar y de cumplir las misiones.





John David Washington y Robert Pattison en una persecución para el recuerdo en 'Tenet', de Christopher Nolan. | Foto: Warner Brothers.

John David Washington, 'El protagonista' y Kat, interpretada por Elizabeth Debicki. LA cinta rodó en varios países, entre ellos Italia. | Foto: Warner Brothers.





¿Cuál era su película favorita de Nolan antes de ‘Tenet’?

J.D.W.: Como me sucede con con Spike Lee, depende del momento. Recuerdo mucho Inception, sobre todo la primera vez y luego verla en casa varias más. Hace unos meses vi y volví a ver Dunkirk. Memento, también, la primera Batman (Batman Begins) Y The Prestige me gustó tanto que casi me creo mago. Realmente depende del momento, de cómo me siento, pero ciertamente, cuando entró en una sintonía con una de ellas, la puedo repetir una y otra vez.





Cuéntenos un poco sobre la relación entre los actores. Después de todo es costumbre en Nolan alternar entre leyendas como Kenneth Branagh y Michael Caine junto a estrellas emergentes como puede ser su caso.

J.D.W.: Estar con ellos es un poco como compartir el Día de Acción de Gracias con la familia. Veía a Keneth Branagh y Michael Caine y me sentía como hipnotizado por la presencia de ambos, la forma en que interactúan... por un tiempo creo más viéndolos que actuando con ellos (risas). Era como que me pasaban por la mente todas esas películas, todas esas actuaciones de ambos, y esa energía que transmitían mientras hablaban. Kenneth Branagh es un actor brillante, lo recuerdo desde niño. Su actuación te pone los pelos de punta y es muy convincente, lo cual es una locura porque es una persona muy dulce. Tuve la oportunidad de aprender mucho de él, y lo hice. El señor Pattison es uno de los mejores actores actualmente, con un rango sin límites, y no tiene ningún ego, abierto a la camaradería y al lazo que establecimos.. Lo mismo podría decir de Elizabeth Debicki, talentosa, y tiene esa capacidad de hacer que lo absurdo parezca real o verdadero. Siento que logra eso con su personaje. Fue un gran aprendizaje trabajar con todos ellos. Y siento que soy mejor a partir de ese trabajo.





De todas las locaciones en las que grabaron alrededor del mundo, ¿cuál fue su favorita? ¿Por qué?

J.D.W.: Mi favorita fue la India, en Mumbai. Hay algo sobre ese lugar que me hace sentir conectado con las personas que viven ahí, son muy hospitalarios y pacíficos. Tenía miedo de saludar, de una reacción negativa por ser americano y eso. Ellos amaron recibirme, y alimentarme (risas). Caminé mucho por esas calles y realmente pude conectar con estas personas y hablar con extraños, lo cual es increíble, ¡no puedes hacer eso en Nueva York!. Había una sensación de tranquilidad y allá sentí un momento espiritual que relaciono mucho con la filmación de esta película.





Decía que tuvo entrenamiento en la marina para esta película. ¿Fue físicamente extenuante en el día a día?