Germán Darío Pérez: la historia del ‘Piazzolla’ de la música colombiana

Lo cuenta convertido ya en uno de los más excelsos compositores del país, razón por la que muchos se refieren a él como el Piazzolla de la música colombiana. Es que quienes frecuentan el Festival Mono Núñez se han acostumbrado a verlo ganar durante las últimas dos décadas con sus bambucos y pasillos, varios de los cuales se han escuchado en escenarios internacionales como el Carnegie Hall de New York y el Southbank Centre de Londres.

El más reciente galardón llegó de la mano de Ruth, vee , una emotiva composición que nació del amor profundo de Germán hacia su maestra de toda la vida, Ruth Marulanda, una vallecaucana a quien su larga vida en la capital del país no ha domado su acento valluno pronunciado. Una mujer que lo enamoró de la música colombiana desde que Germán, con escasos 8 años, llegó hasta las puertas del Centro de Orientación Musical Francisco y Mauricio Cristancho, convencido ya desde entonces de que dedicaría su vida al piano.

Ruth convertiría esa pasión inicial en vocación. “Gracias a ella conocí las primeras partituras de nuestra música. Me enseñó a leerla y escribirla, lo teórico de la música andina, que era algo que yo hacía solo de manera intuitiva”, cuenta el pianista en SEMANA .

Fue también por esos años que Germán descubrió su talento para componer. La ‘culpa’ es de una de sus hermanas, que con una vieja grabadora en mano, lo retó a improvisar una canción de su propia inspiración. “Yo improvisé cualquier cosa, y por su puesto sonó a música colombiana, como un pasillo, tal vez, que era lo que había escuchado siempre de manos de mis tíos. Tendría unos diez años. Después de eso, todos los días me levantaba con ganas de crear algo. Con los años desarrollé mucho más esa habilidad y luego fui el único de la familia que se atrevió a convertirse en músico profesional”, cuenta.

Germán lo reconoce con modestia y sabe bien que la búsqueda de un sonido propio, su propio lenguaje, para algunos disruptivo, le ha valido la incomprensión de los puristas que no ven con ojos benévolos sus deseos de ‘modernizar’ los sonidos de la música tradicional colombiana.

“Hay gente que extraña los bambucos tradicionales. Y dice: ‘ahora este señor está pisoteando la tradición’. Y puede que haya hecho cosas muy innovadoras y salidas del contexto tradicional, pero hace parte de la evolución de la música. No se puede innovar sin conocer la tradición y yo la he amasado por muchos. Un árbol puede ser muy alto, pero si no tiene raíz se cae”, dice Germán, que ha marcado a varias generaciones con álbumes como Trío Nueva Colombia, ‘El arte de la memoria, Pasión, Germán Darío Pérez S., 5 obras de cámara y Mi Camino, Trío Nueva Colombia, 30 años.