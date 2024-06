En este fragmento de ‘Las medidas del engaño’ de Yefferson Ospina, el periodista es presa cínica de las dinámicas actuales

Nacido en Aguadas, Caldas, en 1988, Yefferson Ospina es comunicador de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali y como periodista en el periódico El País de esa ciudad, medio en el que también fue coordinador editorial del suplemento cultural Gaceta. En 2016 recibió el premio de Periodismo Ulrich Wickert Stiftung en la categoría internacional a mejor crónica sobre Derechos de la Infancia, y también ha sido seleccionado en dos ocasiones para participar en proyectos periodísticos de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ospina ha sido becario del Pulitzer Center y de Google News Initiative. Actualmente adelanta un Ph. D en Literaturas Latinoamericanas en la Universidad de Texas, en Austin.

Las medidas del engaño, su primera novela, fue finalista del VX Concurso Nacional de la Cámara de Comercio de Medellín. En ella, con intuición y fluidez, la trama sigue a un joven periodista sumergido en una guerra que lo consume y a los seres que lo rodean, y los arrastra a verdades abrumadoras. Es una novela sobre el desengaño, las promesas rotas del sistema y las falsas esperanzas de prosperidad. Y el detonante que todo lo desencadena es un hecho inesperado y brutal, que un grupo de amigos presencia en su juventud, en medio de un pueblo marginado y azotado por la violencia.

A continuación, cortesía de Random House, compartimos las páginas iniciales de Las medidas del engaño. En ellas, con una franqueza descarnada, Ospina desnuda el pensamiento de su narrador, un periodista y un hombre del siglo XXI, en sus medianos treintas, que no tiene certeza de ser ni lo uno ni lo otro. Por la manera contundente en la que relata lo que su personaje vive en la prisión de su rutina profesional y personal, Ospina atrapa. Aunque, expuestos a estas letras, so lo pueden juzgar mejor cada uno de ustedes allá afuera.

Desde el periodismo y desde la literatura, Yefferson Ospina deja una huella en sus lectores y en la sociedad. | Foto: Random House

Primera parte

Las grietas

I

Siete de la mañana . El silencio de mi casa es aterrador. La perspectiva del día que comienza, de cada una de sus horas gastadas entre la estupidez, el hastío y el absurdo, sin embargo, aterra un poco más. Siento que cada uno de mis gestos, mis pasos hacia el baño, mi pene inútil vaciando mi vejiga, mi reflejo bruto sobre el espejo, no solo carecen de sentido, sino que constituyen la forma de una locura callada, silenciosa, solapada y, por ello mismo, más odiosa y exasperante. Me baño, el agua corre fría, y vuelvo a pensar. La noche anterior dormí poco. De hecho, llevo algo menos de un mes durmiendo poco. El desconcierto me aplasta. Primero fue el silencio descomunal. Casi una idiotez. Al día siguiente me preguntaba cómo era posible que aquello, un descenso laboral, esa humillación en mi trabajo, tuviera consecuencias tan profundas, tan radicales. Al tercer día las preguntas tomaron otro cariz, se hicieron crueles, transparentes, de una simplicidad que desquicia . ¿Quién soy? ¿Qué he dejado de ser? ¿Qué soy o he sido? ¿En qué me he convertido? O, incluso, no en qué cosa me he convertido, sino ¿he sido siempre eso? ¿He sido siempre nada más que esto, esta especie de piñón, de mecanismo necio, esto que es menos, mucho menos, que un hombre? Es posible. ¿Un hombre?, me digo mientras me baño.

¿Qué es el hombre? ¿Qué es ser un hombre? Un interrogante despiadado y frío se precipita a diario sobre cada acto, sobre cada pensamiento, sobre cada segundo de mi vida. Y me pregunto si un hombre es esto que soy yo. El tipo de treinta y cinco años que se levanta cada día para ir a su trabajo, que se desgasta a diario en el delirio de su empleo y lee uno o dos libros al mes, o incluso menos, y ve algunas películas, sin más ambición que llegar incólume al día del siguiente salario, y que paga a cuotas su apartamento y desea, cada vez con menos ahínco, un auto nuevo, y sueña con la playa a fin de año o a mitad de año o cuando sea que se pueda, y que procura expoliar cada día la futilidad de su existencia con series de televisión o salidas a restaurantes más o menos prestigiosos, si es que eso existe, sí, si es que queda prestigio —sea lo que sea que eso signifique— en esta ciudad de destrozos; el tipo cuya existencia, cuyo paso por este mundo, se ha reducido al hábito alienado del trabajo, a la observancia desencantada del discurrir de los días acompañados, de vez en cuando, por breves episodios febriles del frívolo placer de poseer, de comprar, de exhibir un poco; incapaz ya de amar, incapaz incluso del frenetismo juvenil del sexo, incapaz del exceso y solo capaz del delirio triste de la vida laboral, del ejercicio de sobrevivir, descreído, embrutecido, reducido, aplastado. ¿Es eso un hombre?

'Las medidas del engaño' es la primera novela del periodista y académico Yefferson Ospina. | Foto: Random House

Mi trabajo. Soy periodista. ¿Lo soy? A las nueve de la mañana he leído con una especie de fiebre decadente todos los portales de noticias que hablan sobre esta ciudad y este país. Bueno, exagero, no todos. He leído los que supongo que vale la pena leer. ¿Vale la pena? Es parte de mi trabajo. De mi delirio triste. A las nueve de la mañana comienza todo. Escribo con una brutalidad que enloquece. Mucho, demasiado, como un trastornado. Y escribo sobre todo. Bueno, sobre aquello que pueda hacerse viral, aquello que conduzca al clic, aquello que mejore las estadísticas de visitas a la página web que mi jefe presenta cada fin de mes. Escribo sobre el nuevo tatuaje del cantante sex symbol, sobre las fotos íntimas que se filtraron de la actriz reconocida, sobre el video de las experiencias homosexuales del deportista ejemplar… Esas cosas suelen estar por ahí, en las redes, en Facebook o X o Instagram . Debo buscarlas, debo recorrer como el más triste desvalido intelectual esas cosas y, si no las encuentro, entonces debo inventarlas. Claro, nadie lo dice de esa manera. Le llamamos «encontrar la noticia», pero en realidad es inventarla . Digamos que aquella cantante que se ha convertido en la nueva fantasía sexual de todo el país publica una foto en bikini en su cuenta de Instagram. Mi trabajo en ese caso consiste en escribir un titular que diga algo como: «Se conoce candente foto en la que la cantante x muestra de más» . Y bingo, se hace esa pobre magia: hay una explosión silenciosa, los números empiezan a crecer en el contador de visitas, la nota es compartida por miles en redes sociales y algunos días yo llego a sentirme satisfecho, realizado, sea lo que sea que eso quiera decir . Aunque en general no suele ser de ese modo.

Hay en mí un abatimiento y una fatiga y, sin embargo, escribo como un poseso. Me gustaría decir que escribo como una máquina, pero no tengo esa suerte. No es maquinal lo que hago, no. De hecho, hay comprometidos demasiado asco y exasperación como para acudir a la metáfora de la máquina. No, lo que siento es horriblemente humano… El mundo es una jauría hambrienta, incansable. Me sorprende, pero como un golpe directo a los testículos, ese afán ilimitado que tiene por atragantarse con toda la frivolidad y estupidez y mierda que llenan la vida de sus penosos héroes. Están siempre dispuestos, siempre. Es la regla que no tiene excepción: la estupidez es uno de los mayores impulsos de la humanidad contemporánea. No sé si ha sido siempre así. Ahora lo es. Así que procuro no pensar demasiado . Me abandono de un modo lamentable a mi trabajo y escribo y navego en Instagram o Facebook o en otros portales, y me ahogo y me extravío y puedo incluso dejar de pensar un poco, solo estoy ahí, escribiendo ya no desesperado sino indiferente y atroz y crónico agotado, y en algún momento me llega una sordera, una reverberación en los oídos, en el cerebro, y sé que es mejor levantarme por un café, pero procuro no tardar mucho, no sea que la certeza de este gran y obsceno absurdo me alcance, me golpee de frente y se abalance sobre mí y me paralice… Así que regreso al teclado con cierta urgencia. Pero ya no hay nada que hacer, esta conciencia y esta certeza son irremediables… Por eso procuro no descansar, por eso me agoto violentamente en el ejercicio de la estupidez. Pero no es suficiente. En las noches deseo no poseer esta luz, que no es mucha, sino la dosis exacta que no me permite estar tranquilo, e imagino y anhelo esa felicidad áspera y elemental que llena la vida de tantos obreros. Soy periodista, me digo. Pero mis palabras son como bocanadas de bestias ignotas. No tienen sentido. Son elementos inescrutables y horribles, ruidosos, exasperantes.

Decidí tomar el transporte público. Estoy cansado y admito que en ciertos días encuentro complacencia en la miseria. Así que vamos, me digo, es un lindo día para usar aquel bus, monumento a la infamia, en el que a las ocho de la mañana te consume el calor y te abruma el desfile del hambre y la pobreza absoluta y triste y también vulgar, visible en todos los signos vitales de aquellos, como yo, sobrevivientes de un desastre que no vemos, que no vimos, que no comprendemos, que solo heredamos. Y el bus echa a andar. Absurdo y colérico, preñado hasta la obscenidad e incansable, indestructible. Me gusta pensar que en la vida de todo hombre y mujer hay un punto en el que se despiertan del engaño. Hay un momento en que la vanidad y la vasta mentira se abalanzan impúdicas y crueles pero casi alborozadas sobre nosotros. Y entonces, quizá de golpe o quizá como una progresión lenta, irrevocable, como terrones que anuncian el terremoto, de pronto presentimos las ruinas. Sí, me gusta pensarlo. Pero estoy harto de engaños, así que no creo en ese. No, no es así . No todos despertamos del engaño. Hay individuos que consumen las cuatro o cinco u ocho décadas de palpitaciones de su corazón, de dilataciones de sus pulmones, de los miles de mecanismos exactos de su cuerpo, sin comprenderlo, sin despertar del engaño, convencidos o indiferentes de los caminos que el mundo ofrece. No se lo plantean, no se lo preguntan. Solo están ahí, algunos incluso en la más abrumadora desdicha, y siguen peleando con ferocidad por sus mezquinos placeres, por el aguardiente del fin de semana. Hay otros que quizá sienten que no son engañados, porque están del otro lado, el de los ganadores impolutos a quienes el mundo ofreció sus tronos . Así que no, no me rindo a la filosofía popular, no creo que a todos nos llegue el turno de tocar fondo. No. Pero en mi vida sí fue así. Hubo un momento en que lo comprendí, en que descubrí, no sin cierto dolor, la certeza de haber sido engañado a lo largo de todos los años, de todos los días. Las cosas se pueden interpretar de varias maneras, por supuesto. Yo, como cualquier otra persona en el mundo, solo puedo ofrecer mi versión de los hechos. Usted, que lee, puede hacer con ella lo que le venga en gana.

Ospina presenta su libro