La exploración humana a través de la literatura: reflexiones de la escritora Rosa Montero

Un ser humano que escribe

La entrevista partió desde la idea de que para ella ser autora mujer, no tiene gran relevancia, ya que no hay distinción alguna entre ser del género masculino o femenino. “En cuanto a la escritura, no escribo desde mi condición de mujer, sino desde mi condición de ser humano. Me irrita profundamente el tópico que dice que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, está escribiendo sobre mujeres, mientras que cuando un hombre lo hace, está escribiendo sobre el género humano. No quiero escribir sobre mujeres, aunque mi protagonista sea una mujer. Quiero escribir sobre el género humano. No me siento en primer lugar como una mujer cuando escribo, sino como un ser humano”, sentencia.