Gustavo Quintero lanza El Circulo del Infinito. El rector saliente de la Universidad del Rosario narra los detalles de su novela

Gustavo Quintero: Todo comenzó en la pandemia. Era el año 2020 y yo tenía ganas de estudiar un poco más. Entonces, en esos dos años que siguieron, aproveché el confinamiento para tomar un curso de una maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca. Hice un poemario de tesis de grado de la maestría y después me embarqué en este proyecto de la novela que lancé hace un par de días. Esto me dio la posibilidad de introducirme más, con más técnica es una cosa que me gustaba como hobby y que quiero cultivar de aquí en adelante. Entonces sí he dejado de ser médico. Fui médico en el siglo pasado y un académico hasta el jueves que se posesionó la doctora Ana Isabel Gómez como rectora del Rosario.