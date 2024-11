En el muy agitado y a la vez pasmado 2020, la cantautora y productora chilena Javiera Mena se tomó un tiempo para asimilar los cambios y, luego de unos meses, comenzó a trabajar en su nuevo álbum. De este ya ha entregado Flashback y Corazón Astral, dos sencillos en los que se ven reflejados la nostalgia del pasado, el placer sexual y el amor. Hablamos con ella antes de su participación en el Festival Centro 2021 este jueves a las 10 de la noche. Esto nos dijo de sus inicios, su arte, su presente.

¿Cómo llegas a la música electrónica?

Yo tenía muchas inquietudes musicales, pero no vengo de una familia de músicos. Entonces el primer lugar donde me pude explayar fue el computador. Bajé programas de música, y llegué a la electrónica.

¿Qué programas usabas?

El primero que usé fue un programa llamado TS404, que era una especie de sintetizador virtual, después usé ACID y Fruity Loops. Pero todo era muy precario, me grababa las voces con una grabadora de audio, lo exportaba y trabajaba en el computador, ya esto suena muy vintage.

¿Quiénes han sido tus referentes musicales?

Mis referentes han sido Aphex Twin, Chemical Brothers y Björk, música que me llegó de manera indirecta a través de mis primos y sus sonidos me parecieron muy interesantes. También, veía los programas alternativos que pasaban en Mtv en esa época. Todo era nuevo para mí, que no tenía nada que ver con el pop que yo escuchaba de niña.

Javiera Mena se presentará en el Festival Centro 2021. | Foto: Cortesía FUGA

Las letras de tus canciones exploran la sexualidad, el amor y así mismo son un impulso para muchos, ¿le cantas a alguien en específico? ¿de dónde viene la inspiración?

Le canto a diferentes personas, de quien me enamoro, a personajes de series que me inspiran, a experiencias mías y de mis amigos. Pero, sobre todo, a la energía del eros, que es la energía que te impulsa a hacer algo. Cuando recién conoces a alguien y conectas, te hace crear una playlist o te inspira a escribir. Mis canciones fueron inventadas por esta energía.

Hace poco leía que las canciones románticas son formadoras del amor romántico. En mi caso, me gusta darle un enfoque diferente al amor romántico: no el típico amor en el que se sufre sino un amor más hedonista, más llevado hacia el placer, al aprovechar la experiencia. También me gusta darle mi enfoque LGBT, ideas que aún son, lamentablemente, demasiado revolucionarias.

¿Cómo ves la posición de la mujer en la escena de la música?, ¿de la electrónica?

Cada vez mejor, pero aún no la encuentro equitativa. Hoy en día, hay más chicas DJs y productoras, y en Chile hay muchas haciendo cosas bien importantes. Pero este espacio de la electrónica no deja de ser un lugar de ciencia, y la ciencia es muy masculina. Por la historia que llevamos y cómo hemos sido criadas, nos cuesta más. A mí me cuestan las matemáticas por cómo fui criada. Sin embargo, las cosas están cambiando. El siglo XX fue de las mujeres empoderadas, ahora viene el momento de reacomodarse como individuos a esta época.

Has estado trabajando en un nuevo álbum en este tiempo de pandemia. ¿Te frenó a nivel creativo?

Los tres primeros meses no podía hacer nada, estaba como en shock. No entendía lo que ocurría. Después nos empezamos a acostumbrar y retomamos el trabajo.

¿El confinamiento te dejó lecciones?

Me sirvió para parar un poco y descansar. Pero no deja de ser molesto estar encerrado, no me gusta para nada. No me gusta hacer sesiones por zoom, lo encuentro frío. A mí me gusta estar en el estudio.

También me di cuenta de que me exijo hacer las cosas muy rápido y de que lo puedo hacer mejor si voy por un camino más lento. La pandemia me enseñó que nada era tan urgente como creía, las cosas podían esperar 3 meses más y no pasaba nada.

Hemos escuchado Flashback y Corazón Astral, que tienen una estética y sonoridad futurista y erótica, que juegan con la idea de una realidad virtual, ¿nos podrías contar sobre el proceso creativo de estas canciones y videoclips?

Flashback se alineó con la pandemia, la gente lo tomó como si la hubiéramos hecho para la ocasión. El videoclip lo grabamos previo a la pandemia en Bogotá con Hugo Rubiano, está inspirado en Akira, con un futuro distópico. El video apelaba un poco a la soledad, a la nostalgia de pensar en un mundo pasado, y darse cuenta que ahora estamos en donde estamos.

Corazón Astral lo hicimos en 3D por no poder grabar en persona, pero funcionó porque dio continuación a Flashback. Es una canción que sale de lo que llamo la erotic sadness (tristeza erótica) y el videoclip lo hice con Tómas Aciego, Slurptv y Boldtron, unos artistas de Barcelona. Trabajamos con el tema astral y dual de géminis, como resultado, salió un video muy femenino, muy lésbico, entre dos chicas que son la misma persona.

Corazón Astral habla sobre el placer femenino, ¿qué cadenas rompes en la canción? ¿son los prejuicios del placer en la mujer?

Son las cadenas que nos ponemos nosotras mismas y que, a la vez, son nada porque las cadenas son mentales. Es una invitación a dejarse llevar, a soltarse rápido porque todo está dado para que nos liberemos.

¿Qué más podremos esperar de este nuevo álbum?

En tres semanas sacaré un nuevo single, algo diferente, una balada. Vamos a seguir sacando singles porque siempre he sido muy de sacar de a pocos hasta llegar al producto final que es el álbum. Creemos que el álbum completo tendrá aproximadamente 12 canciones.

¿Tienes alguna favorita?

Por ahora mi canción favorita puede ser Corazón Astral, que además salió muy rápido, sin muchas expectativas por todo lo que estábamos viviendo. El resultado final, me dejó más contenta de lo que esperaba.

Acabas de celebrar los diez años del lanzamiento del álbum ‘Mena’, este álbum fue un antes y un después en tu carrera musical. ¿Cómo fue este evento?

El evento lo grabamos en Madrid. Fue un concierto muy pandémico pero agradable. Yo estaba sola en un cuarto, y es una figura que quiero empezar a explotar porque, si bien yo siempre he tocado sola en el escenario, creo que los formatos pequeños se van a valorar mucho más por todo el cambio a la virtualidad. Entonces, me gustó tocar así y hacer un show virtual. Esos fueron los 10 años de Mena.

¿Qué le dirías hoy a la Javiera que recién lanzaba ese disco?

Le diría que siga haciendo cosas y que ponga los pies más en la tierra porque a veces soy muy volátil. Sería el único consejo que le daría porque, de resto, me siento conforme con los pasos que he dado, vivo de la música y eso es una bendición.

Haces parte del Festival Centro, que en esta ocasión se hará de manera virtual ¿qué conoces del evento y qué tienes preparado para este contacto con Colombia?

Sabíamos que iríamos presencialmente, lo cual nos da mucha pena porque me iba a reencontrar con todos y conocer el festival. También quería volver a conectar con Bogotá porque la última vez que estuve allá, por la grabación de Flashback, hice muchos amigos. También iba a ir al Estéreo Picnic y tampoco se pudo hacer, entonces quedamos con muchas ganas de volver.

El show que tenemos preparado con mi equipo chileno para El Festival Centro, es un show corto por el tiempo, con muchas luces, muy electro para que la gente se prenda, ojalá se puedan tomar algo, poner un buen sistema de sonido, ponerlo bien fuerte y bailen porque lo que tenemos preparado es súper dance.

¿Te ha afectado trasladarte a las plataformas virtuales?

Me ha ido bien con ellas porque me gusta todo lo que tenga que ver con la tecnología, pero no es lo mismo que un show en vivo, es una disciplina totalmente diferente que no reemplaza toda la experiencia de sentir a la gente. Es más difícil conectar en frente de la cámara.

¿Qué nos recomiendas leer/escuchar/ver para una nueva cuarentena?

Un libro que recomiendo es H(amor), son ensayos de varios escritores como: Brigitte Vasallo, Miguel Vagalume, Sayak Valencia, entre otros. Habla de las relaciones humanas, la monogamia, el poliamor, temas que son bien interesantes.

De serie, recomiendo Dark, la encontré y me inspiró para hacer letras sobre dimensiones del pasado, del presente, del futuro.

Para escuchar recomiendo el último álbum de Lido Pimienta, Miss Colombia. Siento que es perfecto en todos los sentidos.