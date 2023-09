La poderosa oración para eliminar ataduras y bloqueos que impiden avanzar

A veces la vida no marcha al ritmo que algunos quieren, por más que den pasos hacia adelante. A veces, la sensación de estancamiento se hace insoportable, tanto, como para dudar de si tendrá fin o no. A más de uno suele pasarle que no siente que avanza con su pareja, a niver personal o en el trabajo.

Pues bien, “la fe en Dios mueve montañas”, dice el adagio, y una buena oración puede ser la clave para que la vida se desenrede y algunos puedan dejar a un lado las ataduras y bloqueos.

Las oraciones no solo son la mejor manera para comunicarse con Dios, sino de pedir ayuda cuando se nubla el camino. | Foto: Getty Images

La periodista, escritora y coach espiritual Ana Marcedes Rueda tiene una oración específica para quienes desean librarse de ataduras, pero no son muy buenos expresándose hacia adiós, y hace parte de uno de sus libros, El cielo te habla.

A continuación, la oración

“Señor Dios, Padre Celestial, gracias te doy por todo lo que me das cada día. Gracias por darme la salud física, mental, emocional y espiritual que necesito para seguir cumpliendo con tu voluntad. Gracias por cada regalo tangible e intangible que me envías y por tu protección. Hoy, Señor, me dirijo a ti para pedirte que con tu mano poderosa borres de mi ser y de mi vida cualquier atadura que me esté impidiendo avanzar en mi camino de conexión contigo, Padre Amado.

Elevar las manos al momento de orar es un acto de agradecimiento a Dios. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Perdona mis pecados, mis fallas, mis errores de ser humano imperfecto, Señor, que sé ocasionan un bloqueo en mi proceso. Con toda humildad y sinceridad me arrepiento y te pido que los borres de mi vida para sentir que tengo una nueva oportunidad contigo, Padre. En estos momentos, con toda la fe y la fuerza, me arrepiento por cada error cometido, por pequeño que haya sido, pues sé que ha sido una mancha en mi camino hacia ti, Dios mío. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que canceles cualquier deuda que tenga contigo y que me ha impedido sentirte más cerca de mí.

Orar con fe, la clave para que Dios cumpla los deseos del corazón. | Foto: Getty Images

Señor Dios, tú, que todo lo puedes, ten compasión de mi alma y lléname de fe y de fuerza. No quiero sentir más miedos, Señor, pues sé que son creados por mí mismo y me alejan de ti. Aléjalos, Padre, en el nombre de tu hijo Jesús. Báñame con su sangre para quedar totalmente limpio y sano, y que de esa forma pueda tener total claridad para entender lo que me quieres decir.