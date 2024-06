Las madres solteras y trabajadoras tienen derecho a desear, vivir, complacerse: ‘La piel en primavera’ llega a cines

Uribe nos lleva por un recorrido en el que, por cuenta de una relación que funciona y no funciona, pero, sobre todo, de unas amistades que iluminan otras maneras de ver la vida y verse a sí misma, reconecta con partes de su vida que había quizá olvidado, o que probablemente jamás había explorado.

Entre esos aspectos, su propia sexualidad y la búsqueda de su placer y de su sonrisa. Porque Sandra es entregada a su vida, y a su hijo, pero no por eso tiene que apagar esa parte de su vida, como la sociedad parece imponerle a mujeres como ella. Y se sabe que esta es una realidad de muchas mujeres a las que esta cinta, ojalá, les hable e ilumine un camino.

No es una película sobre amor romántico, si bien en principio puede parecerlo; sí es una película sobre ver y sentir al propio cuerpo, sin los juicios de la autoflagelación, que no son tan fáciles de dejar atrás. Y por eso se agradece algo de ayuda de las compañeras y amigas. En La piel en primavera vemos a mujeres sencillas pero llenas de corazón apoyarse en sus labores de trabajo, pero también en sus vidas, animándose entre ellas a vivir más y mejor; a explorar, con ropas íntimas, con juguetes sexuales, con el simple hecho de arreglarse de nuevo para salir y bailar.

En sus casi dos horas, desde una aparente sencillez, pero con actuaciones genuinas, y mucho cuidado e intención en los encuadres y en los movimientos de cámara, la película cumple con el cometido sensible de su directora: rendir homenaje a tantas mujeres dedicadas a sus vidas y obligaciones pero, muchas veces, desconectadas de su propia sonrisa (que tienen tanto derecho a buscar como todos en esta existencia, ni más, ni menos).

Para ella fue un boom absoluto participar en la película, estrenarla en Cartagena y ahora presentarla en todo el país. “Yo soy actriz de teatro, nunca soñé con hacer cine, nunca me lo imaginé. Yenni me vio por ahí haciendo teatro y me dijo “Venga, presente casting”, y aquí estamos”, cuenta. Y precisamente le preguntamos sobre Uribe Alzate, que considera “muy serio y muy puntual. Es una persona puntual, sabe lo que quiere y sabe guiarte hacia eso exactamente, a lo que quiere de vos. Eso es muy importante como actor. Mientras más claro sea un director, todo es más sencillo. La búsqueda es larga pero el final el sencillo”.