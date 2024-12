El próximo martes 25 de abril empieza la versión número 30 de La Feria del Libro de Bogotá (Filbo). Semana hará un cubrimiento especial a través de redes sociales. Los usuarios pueden interactuar con nosotros y la gran comunidad que acoge el evento con el hashtag #SemanaEnLaFilbo. En esta oportunidad compartimos algunos de los títulos que nuestros periodistas y editores han elegido como una guía en el mar de libros que ofrece la feria. Némesis, la historia del criminal más buscado de Brasil, de Misha Glenny Recomendado por: Laura Campos

The Guardian lo dijo y es cierto: “Glenny no solo escribe libros: los vive”. Este periodista que inició su carrera cubriendo la guerra de los Balcanes, donde paralelamente descubrió los embriones del crimen global organizado, presenta a manera de thriller una historia real que deja a la luz algo no tan evidente: un buen capo no es aquel que usa la violencia como modus operandi; un buen capo es el que la evita a toda costa. Esa es la historia de Antonio Bonfim Lopes, el mandamás de la favela más grande de Río que llegó a esa vida como muchos otros: por física necesidad. La verdadera historia de Frank Zappa: Memorias, de Frank Zappa y Peter Occhiogrosso Recomendado por: Jorge Cote R

Publicado hace 28 años “La verdadera historia de Frank Zappa” y escrito por su protagonista con ayuda del periodista y escritor Peter Occhiogrosso, es uno de los mejores libros que el público amante de uno los genios de la música contemporánea y del rock puede conseguir en 2017. Si bien la traducción al español es de 2014, solo hasta ahora lo podemos conseguir en las librerías colombianas. Es un libro espectacular que, al igual que sus canciones, deja a un lado las típicas anécdotas de sexo, drogas y rock and roll, para hacer sus irreverentes reflexiones sobre la mediocridad de la industria musical, la educación de los hijos, el amor y el matrimonio, la sociedad norteamericana, los ingleses, y especialmente el gobierno de Reagan y el neoconservadurismo religioso gringo. Reflexiones que aún continúan vigentes. Y es que en eso radica la genialidad de Zappa: sus críticas también eran premoniciones casi catastróficas de cómo sería el mundo en el siglo XXI. En suma, sus memorias es uno de los grandes legados intelectuales que nos dejó Zappa y que por fin los colombianos podemos leer. Mariposas verdes, de Enrique Patiño Recomendado por: José Vicente Guzmán

En 2014 Sergio Urrego, un estudiante de 16 años, se quitó la vida lanzándose al vacío en un centro comercial del noroccidente de Bogotá. El caso generó indignación porque el joven había sufrido discriminación en su colegio por su condición sexual y por una relación amorosa que aparentemente mantenía con un amigo que estudiaba en la misma institución. A partir de ese episodio –que generó nuevas políticas educativas para tratar el matoneo–, nació el libro escrito por Enrique Patiño. Con maestría y tacto, Patiño logra contar en primera persona todo lo que sufre un joven que se siente diferente a los demás: las peleas en su casa, la ausencia de sus padres, el bullying de sus compañeros, los problemas con las directivas del colegio, la confusión de sentimientos, las ganas de quitarse la vida y las reflexiones profundas a las que puede llegar una persona que se está descubriendo a sí misma. Muy parecidas a las que hizo el propio Urrego en las cartas que antecedieron a su suicidio: "mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso". Puede leer: ¿Qué tiene de especial esta edición de la Filbo? Memoria de derrotas, de Rafael Baena Recomendado por: Sara Malagón

Memoria de derrotas es la historia de Marcelo, enfermo terminal y editor de un escritor de novelas históricas a quien él envidia por su talento y porque es el nuevo marido de su exesposa. También es la historia de la enfermedad pulmonar del mismo Rafael Baena, quien murió hace poco más de un año, y de su lucha contra el sistema de salud. Esta es su última novela, publicada póstumamente por su voluntad. Es, hasta cierto punto, una obra autobiográfica en la que Baena es Marcelo y también su rival, el escritor Juan Eugenio Cavadía. Con Memoria de derrotas Baena dio una última bocanada literaria para separarse de su género predilecto, justamente la novela histórica, y dejar como memorial de sí mismo y de su escritura este texto duro, raro, complejo. Parece haberlo escrito para dejar todo de sí, retorcer las estructuras tradicionales, sincerarse sobre cuestiones íntimas y criticar problemas más grandes que él y que lo atormentaban. La narración se va tejiendo en varios niveles y con varias historias. Baena pudo haber aprovechado esa estructura para introducir pedazos de textos quizá nunca terminados, y tal vez son esas capas las que garantizan la coexistencia de distintos tonos, de lo divertido y lo amargo. Por último, esta novela es sobre un autor y su alter ego, ambos enfrentándose a la muerte; la miran de frente y se la muestran al lector sin patetismo. Lo hacen, más bien, con cierto sentido de aceptación o reconciliación. El sábado 6 de mayo, a las 5 de la tarde, habrá un evento en honor a Rafael Baena en el pabellón de Francia de la Feria del Libro. La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cuba Recomendado por: José Guarnizo Muy pocas veces en la vida ocurre que terminas de leer un cuento y quedas con la sensación de haber estado ante un artefacto narrativo perfecto, de esos que abruman, como si alguien te hubiera acabado de abandonar en la mitad de una carretera desolada. Así ocurre cuando lees la última línea de La nueva vida, uno de los seis relatos cortos que aparecen en La Habitación de Nona (Tusquest, 2015). Me pregunto si cuando Cristina Fernández Cubas escribió ese cuento nostálgico estaba poseída de genialidad. O si nació solo para escribir esa historia y mostrarnos que posible (de verdad, sin artificios, sin cursilerías) desdoblarse al pasado para visitar un café que ya no existe y volver a conversar con el amor de la vida, como si el tiempo hubiese muerto y como si los muertos estuviesen vivos. La fascinación con la que se pueden pasar las páginas de los cuentos de La Habitación de Nona es parecida a la que se puede experimentar leyendo a Clarice Lispector o Flannery O‘connor, esas dos maestras del género. En los bellos artefactos de Fernández Cubas se unen la experiencia vital de un autor, el desarrollo de la técnica y eso que uno francamente no sabe cómo llamar. Genialidad, es lo que se me ocurre decir. Memorias de Neil Young, el sueño de un hippie, de Neil Young Recomendado por: Jaime Florez

Neil Young, uno de los músicos más grandes del folk, dejó de fumar marihuana por indicaciones médicas y, desde entonces, no pudo volver a escribir una canción. Para conjurar su bloqueo, vació sus memorias en el papel. El resultado es bello. Como su música, es un libro honesto y sencillo, donde cuenta episodios de su vida y su carrera, libre de pretensiones y cargado de sabiduría. Desde sus enfermedades venéreas, la muerte de sus amigos o el día en que se enteró de que Kurt Cobain, en su nota de suicidio, escribió un verso sacado de su música: "Es mejor quemarse que apagarse lentamente". Un texto pertinente para recorrer la historia del folk, tan en boga por el Nobel de Literatura entregado a Bob Dylan, su máximo exponente. La uruguaya, de Pedro Mairal Recomendado por: Paula Doria

Lucas Pereyra es un escritor argentino que pasa por una crisis económica, y que además sospecha que su esposa le es infiel. Viaja a Montevideo (Uruguay) donde le van a pagar por adelantado para que escriba un nuevo libro. Sueña con darle dinero a su esposa para pagar los gastos del hogar, cosa que no hacía hace tiempo. También quiere comprar un regalo para su hijo, y sobre todo espera encontrarse con Guerra, la uruguaya que conoció hace unos años en un encuentro literario y con quien no ha podido vivir un affaire. Esta es la historia que encontramos en La Uruguaya, del argentino Pedro Mairal, un narrador brillante, contundente, que no necesita muchas palabras para emocionar al lector. Es una historia trágica y divertida escrita en primera persona. Trata sobre los sentimientos y sobre cómo median nuestras decisiones, sobre las promesas que no podemos cumplir. Leer La Uruguaya es como encontrarse con un personaje que suelta sin tapujos varios de sus secretos. Sugerimos: Lo que recomiendan los libreros en la Filbo Últimos testigos, de Svetlana Alexievich Recomendado por: Santiago Ramírez

Svetlana Alexiévich logra formar un coro de voces en cada uno de sus libros. Para el caso de Últimos Testigos la fórmula de la primera persona no se agota, la periodista acumula voces que hacen que el lector recuerde la inocencia de ser niño, que comprenda la soledad por la muerte de un ser querido, y sienta la rabia que produce la guerra y que obliga a un niño a querer empuñar un fusil para salir a defender a su patria o a vengar la partida de algún familiar. Si alguna vez se han preguntado cómo es ser crecer en medio de la guerra, en Últimos Testigos encontrarán la respuesta. Aunque Alexiévich no es fatalista, sabe que en un paisaje de cenizas, carbón y fuego puede aparecer una flor. Como cuando Ania, la niña que pierde a sus padres, es la primera en llegar a la casa de Nina porque su padre fue de los pocos sobrevivientes de la guerra. Seguro que al lector se le arrugará el corazón en varias páginas. La forma de las ruinas, Juan Gabriel Vásquez Recomendado por: Juan Pablo Vásquez

Juan Gabriel Vásquez, con motivo del nacimiento de sus hijas, regresa a Colombia y es presentado a Carlos Carballo, quien resulta ser un sujeto supremamente particular que, haciendo uso de sus amplios conocimientos históricos, se ha empeñado en descubrir la verdad oculta en los asesinatos más importantes de la historia nacional. Su fascinación llega hasta el punto de haber dedicado su vida entera a esta “misión”, la cual no podrá finalizar sin la colaboración del autor. En esta obra Vásquez invita al lector a transportarse a varios de los sucesos más importantes del siglo pasado, los cuales terminarían jugando un papel fundamental en el devenir de nuestro país. El escritor bogotano reconstruye la Colombia de esos años y muestra una historia que a pesar de parecer lejana, tiende a repetirse. Alex, de Pierre Lamaitre Recomendado por: Diego Legrand

Camille Verhoeven era un comandante de policía cualquiera, con una vida lisa de pequeño comisario parisino. Hasta que un asesino serial conocido como "El Novelista" lo sacó de su rutina y lo aventó hacia el mundo de la novela negra. Ahora, a más de una década del incidente que trastocó su vida, Camille tendrá que lidiar con el caso de Alex, una mujer de treinta años que desapareció sin dejar pistas para iniciar la investigación. Con este nuevo opus de la serie negra que lo llevó a la fama, Piere Lemaitre, buscará lanzarse a la conquista de Colombia en la Filbo 2017 de la que será uno de los expositores más destacados. Desterrados, de Alfredo Molano Recomendado por: Fabián Cristancho

“Tenemos pruebas fehacientes de que el señor Molano hace parte de la para subversión, que no es enemigo de las autodefensas sino de la Nación y que es un francotirador intelectual”. Eso rezaba una parte de la carta que los paramilitares le enviaron a Alfredo Molano. Desde ese día sería un desterrado más. Su historia, aunque dolorosa como todos los exilios, no es nada frente al sufrimiento de los protagonistas de Desterrados y en síntesis de todos sus libros. En este caso Molano hace una cuidadosa selección de crónicas de relatos en primera persona que cuentan diversos métodos, cada vez uno más macabro que otro, de desplazamiento forzado, sus raíces y las inimaginables y siempre dolorosas consecuencias. Como nos tiene acostumbrados, el autor denuncia con cada historia el olvido, la injusticia, la pobreza y la falta de oportunidades; lo que garantizará un hueco en el pecho de cada lector. Leer a Molano siempre es hacer un viaje a lo más adentro de Colombia, a La Boca del Cajambre, Puerto Caraña, Nechí, Pinillos, Rabo Largo, Chengue, Yaguará, Calarma: la verdadera Colombia, la olvidada, la que se lamenta pero resiste y lucha. Desterrados es un título más en la amplia bibliografía de Molano, pero brilla por la majestuosa hondura del relato. Habrá que leer también A lomo de mula y De río en río para seguir conociendo a nuestra Colombia profunda. Está disponible: Los seis recomendados musicales de la Feria del Libro Fútbol: El juego infinito, Jorge Valdano Recomendado por: Alfonso Hernández

En este libro, el exjugador y exdirigente del Real Madrid expone varios casos del fútbol actual para demostrar cómo se ha globalizado este deporte gracias al interés masivo que genera a nivel mundial. Además, el autor cuestiona la injerencia de los medios y cómo se han convertido en un elemento transformador de este popular deporte, pues las cámaras siguen hasta el más pequeño gesto de los jugadores, que son idolatrados como héroes por sus seguidores. Y las montañas hablaron, de Khaled Hosseini Recomendado por: Cristina Castro