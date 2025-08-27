Suscribirse

Cultura

Listado de todos los santos y oraciones que recomiendan rezar en septiembre

Este mes trae consigo una gran cantidad de eventos importantes para la Iglesia Católica.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 3:59 a. m.
Perfil de una mujer rezando por la noche en su casa
Estas son las oraciones a los santos a los que se recomienda rezar en el noveno mes del año. | Foto: Getty Images

Para el mes de septiembre, el calendario litúrgico de la iglesia católica cuenta con una gran cantidad de celebraciones en las que se honra a distintos santos. Estas están acompañadas de diversas oraciones y reflexiones que pretenden ayudar al crecimiento en el ámbito espiritual.

Varios días del octavo mes del año están marcados por la memoria y el legado de varios santos importantes para los seguidores de la religión.

Oración
El mes de septiembre tiene varias celebraciones a nivel religioso. | Foto: Getty Images

Estas son las fechas importantes para los católicos en septiembre:

  • 1 de septiembre: se venera a San Gil de Casaio.
  • 3 de septiembre: se recuerda a San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia.
  • 8 de septiembre: es la Natividad de la Virgen María.
  • 13 de septiembre: se recuerda a San Juan Crisóstomo.
  • 18 de septiembre: se celebra a San José de Cupertino.
  • 26 de septiembre: se honra a los santos Cosme y Damián, patronos de médicos y farmacéuticos.
  • 29 de septiembre: se celebra a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Contexto: ¿Cuál es la oración más poderosa de la Virgen María para rezar por causas imposibles?

Oraciones para rezar en los distintos días del mes de septiembre

  • Novena al Santísimo Nombre de María (3–11 de septiembre): Busca fortalecer la confianza por la Virgen María, además de pedir su protección en momentos de dificultad.
  • Oración a San Gregorio Magno (3 de septiembre): Se pide por sabiduría en cuanto a decisiones importantes y discernimiento.
  • Oración a Santa Teresa de Calcuta (5 de septiembre): Esta oración destaca el trabajo realizado para el beneficio de los más necesitados e inspira a vivir con sencillez.
Personas en oración
Oraciones para rezar en septiembre. | Foto: Getty Images
  • Oración por la Natividad de la Virgen María (8 de septiembre): Es una plegaria en la cual se agradece por el nacimiento de la Madre de Jesús y la expone en símbolo de humildad y firmeza.
  • Novena a San José de Cupertino (9–17 de septiembre): Esta oración está orientada a las personas que quieren pedir por salud mental, serenidad y tranquilidad frente a retos espirituales.
  • Oración a San Juan Crisóstomo (13 de septiembre): Estas plegarias buscan expresar la fe para vivir en coherencia con el legado del santo.
Contexto: Oración a Santa Bárbara para pedir protección ante situaciones peligrosas
  • Oración a los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael (29 de septiembre): Se pide protección en cuanto a las adversidades, una guía con camino hacia las buenas noticias y el milagro de la sanación.
  • Acto de fe, acto de esperanza y acto de adoración: Estas oraciones tienen la finalidad de renovar la confianza en Dios y vivir bajo su esperanza, promesa y entrega personal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García entregó millonario regalo a una seguidora; el momento quedó captado en video

2. Messi, tormento de Luis Muriel y Orlando City en Leagues Cup: heroico gol en el triunfo de Inter Miami

3. Adolescente de 16 años acabó con su vida tras conversar con ChatGPT: su familia demanda a OpenAI

4. Debutante en Nacional certificó goleada en Copa BetPlay: se atacó a llorar en el festejo

5. ‘Un hombre abandonado’: Una de las películas más vistas en Netflix. ¿Qué dice la crítica y por qué verla?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

oracionessantosCatolicismoreligiónReligión Católicaseptiembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.