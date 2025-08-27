Listado de todos los santos y oraciones que recomiendan rezar en septiembre

Para el mes de septiembre, el calendario litúrgico de la iglesia católica cuenta con una gran cantidad de celebraciones en las que se honra a distintos santos. Estas están acompañadas de diversas oraciones y reflexiones que pretenden ayudar al crecimiento en el ámbito espiritual.

Varios días del octavo mes del año están marcados por la memoria y el legado de varios santos importantes para los seguidores de la religión.

El mes de septiembre tiene varias celebraciones a nivel religioso. | Foto: Getty Images

Estas son las fechas importantes para los católicos en septiembre:

1 de septiembre: se venera a San Gil de Casaio.

se venera a San Gil de Casaio. 3 de septiembre: se recuerda a San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia.

se recuerda a San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia. 8 de septiembre: es la Natividad de la Virgen María.

es la Natividad de la Virgen María. 13 de septiembre: se recuerda a San Juan Crisóstomo.

se recuerda a San Juan Crisóstomo. 18 de septiembre: se celebra a San José de Cupertino.

se celebra a San José de Cupertino. 26 de septiembre: se honra a los santos Cosme y Damián, patronos de médicos y farmacéuticos.

se honra a los santos Cosme y Damián, patronos de médicos y farmacéuticos. 29 de septiembre: se celebra a los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

Oraciones para rezar en los distintos días del mes de septiembre

Novena al Santísimo Nombre de María (3–11 de septiembre): Busca fortalecer la confianza por la Virgen María, además de pedir su protección en momentos de dificultad.

Busca fortalecer la confianza por la Virgen María, además de pedir su protección en momentos de dificultad. Oración a San Gregorio Magno (3 de septiembre): Se pide por sabiduría en cuanto a decisiones importantes y discernimiento.

Se pide por sabiduría en cuanto a decisiones importantes y discernimiento. Oración a Santa Teresa de Calcuta (5 de septiembre): Esta oración destaca el trabajo realizado para el beneficio de los más necesitados e inspira a vivir con sencillez.

Oraciones para rezar en septiembre. | Foto: Getty Images

Oración por la Natividad de la Virgen María (8 de septiembre): Es una plegaria en la cual se agradece por el nacimiento de la Madre de Jesús y la expone en símbolo de humildad y firmeza.

Es una plegaria en la cual se agradece por el nacimiento de la Madre de Jesús y la expone en símbolo de humildad y firmeza. Novena a San José de Cupertino (9–17 de septiembre): Esta oración está orientada a las personas que quieren pedir por salud mental, serenidad y tranquilidad frente a retos espirituales.

Esta oración está orientada a las personas que quieren pedir por salud mental, serenidad y tranquilidad frente a retos espirituales. Oración a San Juan Crisóstomo (13 de septiembre): Estas plegarias buscan expresar la fe para vivir en coherencia con el legado del santo.