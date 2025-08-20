Cultuura
Murió Frank Caprio, el carismático juez estadounidense; esta es la enfermedad que acabó con su vida
La muerte se confirmó por medio de su cuenta oficial de Instagram.
Por medio de su cuenta oficial de Instagram, los familiares de Frank Caprio, considerado como ‘el juez más amable’ de Estados Unidos, confirmaron el fallecimiento del hombre y compartieron que la causa de su deceso fue una fuerte enfermedad que estaba padeciendo desde hace varios años.
“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años, después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y su inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su labor en la corte y más allá de ella. Su calidez, sentido del humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.
