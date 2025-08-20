Suscribirse

Cultuura

Murió Frank Caprio, el carismático juez estadounidense; esta es la enfermedad que acabó con su vida

La muerte se confirmó por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 2:15 a. m.
El juez falleció en medio de una lucha contra fuerte enfermedad.
El juez falleció en medio de una lucha contra fuerte enfermedad. | Foto: Instagram @therealfrankcaprio

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, los familiares de Frank Caprio, considerado como ‘el juez más amable’ de Estados Unidos, confirmaron el fallecimiento del hombre y compartieron que la causa de su deceso fue una fuerte enfermedad que estaba padeciendo desde hace varios años.

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a los 88 años, después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas. Amado por su compasión, humildad y su inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su labor en la corte y más allá de ella. Su calidez, sentido del humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polo Democrático pide que Iván Cepeda sea candidato presidencial

2. Público iba a gritar “fuera Petro” frente a Álvaro Uribe y el expresidente se hizo viral con su reacción

3. Enfermedad medieval que mató millones en Europa regresa a EE. UU.: confirman nuevo caso y piden extremar precauciones

4. Partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se retrasó: motivo es tendencia

5. Sydney Sweeney rompe el silencio: la dura verdad detrás del polémico jabón hecho con su agua de baño

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosmuertejuezMuertes de famosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.