Música: 150 años de la composición del más célebre concierto

Los rusos inventaron en 1958 el Concurso Tchaikovsky, en plena Guerra Fría, para poner en evidencia la superioridad de la cultura soviética. Pero no estaba entre sus cuentas que Van Cliburn, el representante de los Estados Unidos, un texano pelirrojo de 24 años, fuera a conquistar al público como lo hizo con su interpretación, primero del Concierto de Tchaikovsky y luego del Concierto n.º 3 de Rachmaninov, que tiene la reputación de ser el más difícil de todo el repertorio. Lo cierto es que desató una ovación que se prolongó durante ocho minutos.

Semejante hazaña ratificó el Tchaikovsky como el más famoso e interpretado de todos los escritos para piano y orquesta. Pero esa historia no fue tan sencilla.

El rechazo de Rubinstein

Piotr Ilich Tchaikovsky emprendió su composición durante 1874, hace 150 años. Al contrario de sus habituales inseguridades, fue rápido y lo terminó para finales de ese mismo año. La víspera de la Navidad resolvió tocarlo, en la versión para piano solo, ante quien consideraba la máxima autoridad del Conservatorio de Moscú, uno de los mejores pianistas de todos los tiempos junto con su hermano Anton, Nikolái Rubinstein (1835-1831), porque le interesaba saber qué opinaba sobre las partes puramente técnicas, no sobre la música en sí.

Tchaikovsky, tres años más tarde, hizo el relato en una carta a su mecenas, Nadezhda von Meck. Tras el primer movimiento, escribió, Rubinstein no abrió la boca, de manera que siguió tocándolo hasta el final. Tchaikovsky, en ese momento de 34 años y profesor del conservatorio, se levantó del piano y preguntó: “¿Qué tal?”.

Hans von Bülow lo vuelve popular

Tchaikovsky no cumplió al pie de la letra lo dicho la víspera de esa Navidad de 1874, porque en un par de oportunidades hizo ajustes a la parte del piano. Rubinstein, por su parte, tuvo que tragarse sus palabras, lo incorporó a su repertorio y lo convirtió en vehículo de algunos de los más resonantes triunfos de sus actuaciones.Si Von Bülow lo hizo popular en los Estados Unidos, Rubinstein se encargó de hacer lo propio en Europa.

El secreto musical del concierto

Es probable que parte del secreto emane del hecho de que el compositor logra atrapar la atención del oyente desde el primer compás, con una introducción grandiosa y majestuosa a cargo de toda la orquesta, seguida casi inmediatamente por cascadas de acordes del piano que ponen al oyente en un estado difícil de explicar con palabras. El segundo movimiento no decepciona, parece muy sencillo en su inicio, pero depara nuevas sorpresas al oyente y parece preparar la atmósfera para el final, que trae al famoso pasaje de las “octavas”, que solo se reserva para pianistas de alto bordo, episodio que se encarga de preparar la catarata musical de un final que suele levantar al auditorio de sus localidades.

Aunque no puede afirmarse que se trate del mejor de los conciertos, sí es el más popular. A pesar de que no se trata de una partitura virtuosística, sí escapa de las manos de un pianista que no esté en posesión de toda la artillería técnica y musical para resolverlo.