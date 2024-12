Aquí en las salas somos pocos, cuatro personas, pero en la parte de producción si fue más tenaz. Éramos más y todos nos quedamos sin empleo. La verdad es esa. El área de las artes, conciertos, presentaciones, de la música, salas de ensayo, de teatro, fuimos los primeros que tuvimos que cerrar y vamos a ser los últimos que vamos a poder abrir. Entonces nos pegó bastante duro. Tuvimos que cerrar cuatro meses, y en esos meses en los que paramos y nadie más paraba. Por que tocaba seguir pagando arriendo, seguían llegando los servicios, tocaba arreglar cosas con la gente que trabajaba con nosotros. Los bancos seguían cobrando y pues el Gobierno nunca ha tenido un apoyo real. Eso no es de ahora. Nunca hemos tenido ese apoyo. Las bandas y las empresas que nos dedicamos a producción y a ensayos, los roadies , son empresas independientes, gente que todo lo ha logrado por trabajo propio, partiéndose el lomo, con las uñas. Al no tener ese apoyo, es una vaina muy tenaz. Muchas empresas se acabaron, muchas personas se quedaron sin trabajo.

Investigamos. Y sacan algunos decretos y cosas, pero al mirar los requisitos no aplica, uno no sabe donde cuadra su empresa... entre “construcción, manufactura y otras cosas”. Se decía “no puede haber conciertos, no puede haber aglomeraciones, no puede haber eventos”, pero nunca, “no puede haber eventos, pero les vamos a dar la mano con esto. No puede haber ensayos pero ustedes puede tener este beneficio”.