¿Qué hacer y cómo orar para que Dios conceda un milagro?

No siempre se obtiene lo que se pide en la oración, y esto puede ser difícil de aceptar. Si siente que su petición no ha sido respondida, es importante recordar que un “no” de Dios no significa que no ama o que no está presente en su vida. A veces, lo que pedimos puede no ser lo mejor para nosotros, y Dios, en su sabiduría, puede negar una petición por amor y protección.