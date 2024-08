Revelan cuándo empezará la venta de boletas para el Festival Estéreo Picnic 2025

Lo mejor del FEP 2024

El espectáculo estuvo conformado con cuatro escenarios y carpas en las que se celebraron fiestas temáticas dentro del propio festival, entre los invitados estuvieron, headliners como Thirty Seconds To Mars, Feid, SZA, blink-182, Sam Smith, Limp Bizkit y Arcade Fire, junto a nombres que fueron recibidos con entusiasmo por el público asistente como Blessd, Placebo, King Gizzard & The Lizard Wizard, The Vaccines, The Offspring, Arca, Greta Van Fleet, o Four Tet.