‘Riografías del Baudó’, una exposición fotográfica sobre la sanación en el Chocó que alerta sobre el abandono que vive

"Lo que pasó en la escuela, comenzó aquí cerquita. ¡Ay, dios mío, bendito! Yo me metí debajo de la cama porque pensé: ¿Será que me voy a morir? Si se me sube la presión, aquí me muero, entonces me quedé quietica. Por ahí encima pasó una bala así. Rompió esa tapa. Gracias a Dios que no afectó a ninguna casa. Nos desplazamos a Chachajo. Si hubieran tirado una bomba, habría muerto alguien. Nos tuvimos que desplazar. El Estado se dio cuenta de lo que pasó, que nosotros estábamos allá y no nos apoyó. Mojaudó está enfermo de miedo. A veces cuando se cae un coco o alguna otra fruta en el techo nos queremos tirar al piso, pensamos que va a empezar de nuevo", dice Teolinda Castro Córdoba, partera de Mojaudó. | Foto: MSF / Yazury Dumaza