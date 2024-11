Los cines volvieron a abrir esta semana. Lo hicieron con medidas de bioseguridad, protocolos y dos exigencias entendibles: el tapabocas (excepto para comer crispetas) y algo de luz, pues las puertas del teatro permanecen abiertas para que el aire circule. Esto es importante, pues si bien 2020 anuncia vacunas, aún exige de cuidados personales y sociales.

En este marco, convencer a la gente a salir de su casa exige dos condiciones: bioseguridad y una película concebida para la gran pantalla y que explote su magia. Tenet, la cinta más reciente de Christopher Nolan, reúne las condiciones y se estrena el próximo jueves en Colombia. Este thriller de acción y ciencia ficción echa mano de conspiraciones internacionales con implicaciones nefastas, de tiempos que van hacia adelante mientras objetos y tramas van hacia atrás, en un marco de secuencias tensas en locaciones impresionantes. Y sí, como se puede esperar de Nolan, presenta una trama que deja muchas preguntas alrededor de una palabra, el palíndromo y centro conceptual de la película: Tenet.









Tan confiado estaba el británico en su cinta que osó estrenarla en julio de este año en Estados Unidos, en medio de una pandemia caótica que aún no se disipa, y proclamó, entre inocente y soberbio, que podía salvar el cine. No lo hizo, pero, a pesar de que las plataformas de streaming han ganado mucho terreno y no lo van a devolver, la película ha recaudado casi 360 millones de dólares en el mundo, un tercio de lo que recaudó la taquillera The Dark Knight con cines abiertos.





Nolan, a quien se suele ubicar en la intersección entre el cine de autor, el conceptual y el pretencioso, ha mantenido una visión independiente en producciones cada vez más ambiciosas. Entró en escena mundial con Memento y, siempre acompañado de grandes actores que lo siguen sin dudarlo, siguió firme con Insomnia y The Prestige. Luego, con Warner Brothers dio vida a la épica y taquillera trilogía de Batman (con la memorable The Dark Knight en el medio) y a éxitos como Inception e Interstellar. En 2017 estrenó Dunkirk, la primera cinta que filmó en formato IMAX, y ahora entrega Tenet, que también filmó en ese formato de cintas de 70 milímetros, cámaras gigantes y tomas envolventes. Fanático del cine, el británico siempre ha trabajado sin concesiones creativas, un hecho que muchos le envidian y que su productora y esposa, Emma Thomas, explica: “Nuestras cintas han conectado con el público. Eso nos da la posibilidad de hacerlas a nuestra manera en una época en la que los estudios no corren riesgos”. En Tenet, esa manera exigió poco más de 200 millones de dólares, una cifra que el director no había cruzado antes.

La cinta marca un ritmo avasallador desde su escena de apertura, en la que, muy al estilo de 2020, se ve al protagonista en una masiva operación de contraespionaje usando senda máscara. En sus dos horas y media, más que antes, Nolan le pide al espectador dejarse llevar por una montaña rusa que rodó en muchos países (entre ellos Estados Unidos, Estonia, Dinamarca, India, Noruega e Italia) y que alquiló ocho kilómetros de autopista cuando fue necesario para una persecución de autos asombrosa. Sobre esta, Robert Pattinson compartió con SEMANA detalles impresionantes: “El día de la escena, John David Washington y yo nos subimos al auto y me pregunta ‘¿Has practicado esto?’. Y le respondo, ‘¡No, y me estoy cagando del susto!’. Y comenzamos a manejar, nos movíamos entre los carros (con dos cámaras de alta resolución en el capó) a 130 kilómetros por hora, y yo pensaba ‘No sé si esto es normal’. Fue divertido, pero no puedo creer cuántas veces hicimos escenas así. Y pensaba, ‘¿No hay un doble que pueda hacer esto? Estoy aterrado’”.





John David Washington y Robert Pattison en una persecución para el recuerdo en 'Tenet', de Christopher Nolan. | Foto: Warner Brothers.

A Washington y a Pattison se unen en el reparto Kenneth Branagh, el villano que quiere ver el mundo arder, y Elizabeth Debicki, su acompañante y su víctima más cercana.

El director Christopher Nolan con la enorme cámara IMax de 70 mm., que ha hecho su acompañante desde 'Dunkirk' (2017). | Foto: Warner Brothers.

Botes, autos, y sí, también enormes jumbos. Christopher Nolan no se ahorró momentos grandiosos y explosivos en 'Tenet'. | Foto: Warner Brothers.





Los tráileres resultan engañosos por su misma intención, pero uno de los primeros que ofreció el director deja una frase dirigida al protagonista que resulta esencial para el espectador: “Puedes intentar entenderlo, pero realmente vas a tener que sentirlo”. Esa sentencia siguieron los actores casi como un mantra y explica también por qué la crítica se divide a la hora de valorarla. En el diario The Guardian, Catherine Shoard le dio dos estrellas sobre cinco y Peter Bradshaw le entregó las cinco. No parece haber puntos medios, pero parece sabio, para disfrutar de la cinta, aceptar el contrato sensorial y frenético de Nolan antes que tratar de entender y analizarlo todo.

SEMANA habló con Nolan y con Thomas en 2017, antes del estreno de Dunkirk, una cinta en la que una escena en especial reúne de manera grandiosa las tres líneas de tiempo en un clímax narrativo. Sobre ese tipo de escena grandiosa y de clímax en Tenet, la productora aseguró: “En el pasado sabíamos cuál escena nos iba a retar. En ‘The Dark Knight’ fue esa toma abierta del camión elevándose o la del hospital estallando. Y cuando la sacabas adelante sentías un tremendo alivio y una gratificación que duraba. En ‘Tenet’, cada vez que salías de una de esas enormes escenas respirabas cinco minutos, mirabas el calendario y sabías que venía otro reto gigante y otro más, y así”.

La productora sabe que sus películas se han puesto más costosas (y que esta, la más cara, salió en el peor año posible), pero destaca lo que no ha cambiado en décadas de hacer cine juntos: “Christopher no cambia su ética, como tiene toda la película en la cabeza, y su sensibilidad independiente, así la escala de sus producciones haya crecido, mantiene las decisiones claves en un círculo pequeño y las maneja con sentido eficiente, íntimo. Eso se siente en sus películas”.





Los dirigidos, sobre Christopher Nolan

En el reparto, Nolan mezcló a talentos jóvenes vibrantes con un antagonista de quilates. En el rol protagónico está John David Washington (nominado a un Globo de Oro por BlacKkKlansman), quien entrega una actuación rotunda y físicamente impresionante, y lo acompañan Robert Pattinson, un actor que desde Crepúsculo ha tomado caminos interesantes (The Lighthouse lo demuestra y el nuevo Batman que protagoniza ha generado amplia expectativa) y la imponente y estoica Elizabeth Debicki, quien dejó una gratísima impresión en Widows, de Steve McQueen. A ellos contrapone el ruso desalmado interpretado por Kenneth Branagh (experto en muchas cosas, entre ellas el teatro de Shakespeare y las historias de Agatha Christie). Sin importar su experiencia o edad, todos coincidieron en decir que trabajaron para un director al que admiran y ya consideran leyenda.





Para Branagh, quien ya había vivido el rodaje de Dunkirk, fue espectacular trabajar con Nolan y, más aún, contemplar el resultado final: “Pude admirar el rompecabezas que crea, el laberinto por el cual lleva a la audiencia, el deslumbre intelectual que presenta dentro de una película comercial, y es impresionante. Además, como en ‘Dunkirk’, y más en ‘Tenet’, agrega una cualidad perversamente emocional”. A esta impresión se suma Robert Pattinson, quien menciona cómo dentro del mismo rodaje, en el que muchas veces priman las preguntas sobre las certezas, “de repente te das cuenta de los conceptos simples con los que Chris juega en la película, y es mágico verlo unificar todos esos pedazos diferentes como un mecanismo de relojería increíble. Y sabes, a primera vista no tienes idea de lo que es”.

Elizabeth Debicki, una estrella en alza que en cine ya tiene pasos fuertes y asumirá el rol de Diana en The Crown en las temporadas quinta y sexta, no duda en decir que trabajar con Nolan fue trabajar con un ídolo. Y, luego de superar las expectativas, destaca que el director logra darles una connotación positiva a las palabras retar, exigir y a la resistencia. “Chris arma una burbuja de trabajo muy presurizada y en ella te lleva a empujar al máximo tus capacidades. Hay una disciplina necesaria, pero como actor quieres sentir eso, que todos los involucrados quieren hacerlo tan bien como tú. Y en el set de Nolan la gente se emociona de hacer este cine que jamás se ha visto. Se siente como ir a la guerra juntos para crear magia del cine. Nunca sentí algo así, no sé si haya alguien que trabaje así. Y, a la vez, también mantiene una onda muy cinemática, vieja escuela. Sabe la escala de lo que está haciendo”.





Entre escenas de 'Tenet', Pattison se escapó al casting del papel de 'Batman'. Nolan lo sabía, pero no le dio mayor consejo. Pattison también consideraba de mal gusto preguntarle. | Foto: Warner Brothers.

John David Washington, 'El protagonista' y Kat, interpretada por Elizabeth Debicki. LA cinta rodó en varios países, entre ellos Italia. | Foto: Warner Brothers.

Desde la escena inicial, la película asume un ritmo frenético. De eso se aseguró el director británico. | Foto: Warner Brothers.