Solo salsa: el concierto para que los salseros despidan el 2023 en Bogotá; le contamos todos los detalles

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico y criado en los Estados Unidos , Tito Nieves empezó su carrera mientras estaba participando en Orquesta Cimarrón, un grupo originario de Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta, y se unió al Conjunto Clásico. Después, Nieves decidió empezar su carrera como solista en 1987, aparte de cantar salsa en inglés. Él es conocido por sus hits como el «El amor más bonito», «Sonámbulo», y el hit de salsa en inglés, I Like It Like That.

