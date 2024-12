Pódcast: llega el final de Game of Thrones: ¿qué pasará en el último capítulo?

Solo queda un capítulo para que termine Game of Thrones, una de las series más exitosas de los últimos años y aún hay muchas preguntas por responder. Pero este domingo, se resolvieron varias, o eso es lo que parece.

Si no se ha visto el capítulo, no siga leyendo esta nota

Daenerys, ni corta ni perezosa le ordenó a Drogon, su único dragón sobreviviente, quemar a Varys. Y así murió uno de los personajes más importantes de la serie, el que planeó gran parte de las cosas que pasaron, pero quien no pudo sobrevivir a la última batalla. “Espero estar equivocado, de verdad lo espero”, le dijo a Tyrion, antes de morir.

Los inmaculados, los dothrakis sobrevivientes y el ejército del norte entran a la ciudad y acaban con todos. Es una masacre. Cersei observa a lo lejos como caen sus esperanzas y Tyrion recorre los cadáveres, resignado, sabiendo que no pudo evitar la carnicería. Pocas veces la reina se había quebrado así. Las lagrimas corren por sus mejillas en medio de la incredulidad de que la fortaleza roja, el lugar más seguro del reino, se caiga también a pedazos.

La batalla era inminente. La gente en Desembarco del Rey, niños, mujeres, ancianos, gente inocente, se encierra en sus casas para tratar de salvarse durante la batalla. Arya y el Perro, quienes habían llegado la noche anterior, se camuflan en la ciudad para tratar de matar a Cersei antes y que no haya una carnicería. Jaime también la busca, pero para salvarla.

Llena de ira, de rabia por todo lo que ha perdido, se dirige hacia la fortaleza roja y empieza a ordenar que su dragón abra fuego contra la gente inocente, los soldados rendidos y las casas. Aunque Jon, incrédulo, intenta pararlo todo, no puede hacer nada.

Finalmente suenan: Desembarco del Rey se ha rendido al poder de Daenerys y su dragón. Pero ella no parece satisfecha. Duda un momento y finalmente, ataca.

Arya, por su parte, ve toda la desolación, y aunque trata de salvar a algunos inocentes, no puede hacerlo. El fuego creado por el dragón se propaga y las pocas reservas de fuego valyrio empiezan a estallar. Jon les pide a sus hombres que retrocedan hasta fuera del muro y que salgan de la ciudad.

El Perro, mientras tanto, intenta matar a su hermano, convertido en un monstruo, pero es imposible. Le clava la espada y no pasa nada. Y este, como hizo con Oberyn Martell, intenta aplastarle la cabeza. Medio ciego y decidido a lograr venganza, el Perro le clava un puñal a su hermano en la cabeza y finalmente, se tira con él, desde lo alto de una torre, suicidándose. Caen ambos al fuego, una enorme paradoja para el hombre que más miedo le tenía a las llamas.

Finalmente se encuentran. Cersei y Qyburn intentan convencer al monstruo de que siga derecho y no pelee con su hermano, pero con la poca consciencia que le queda, la Montaña mata a Qyburn y comienza a luchar con el Perro.

En ese momento el Perro y Arya van entrando a la fortaleza. Cuando ven cómo todo va cayendo ante el fuego de Daenerys, él hombre convence a la pequeña Stark que regrese a su casa, que ya no hay nada que hacer, y sigue su camino dispuesto a encontrarse con su hermano, la Montaña.

Jaime y Cersei se encuentran la puerta de salida derrumbada. Están encerrados, no hay nada que hacer. Cersei llora desesperada porque no quiere morir y quiere que su hijo viva. Jaime le dice que nada más importa, solo ellos, y la abraza. En ese momento, la fortaleza cede definitivamente y los muros les caen encima. No es claro si están muertos.

Arya despierta en medio de los escombros. Desembarco del Rey es ceniza, ruinas y muerte. Hay cuerpos calcinados y mucha desolación. Daenerys ha conseguido conquistar su trono, pero a un alto precio: miles de inocentes han muerto. Arya toma un caballo y sale corriendo hacia rumbo desconocido.