Versículos para recordar que Dios siempre está presente

Se suele pensar que Él abandona a sus hijos cuando estas circunstancias difíciles aparecen, sin embargo, esto no es así, pues estas pruebas son ideales para aprender, crecer y entender para que más adelante no vuelvan a ocurrir.

Versículos para recordar que Dios está presente y darle gracias

”Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste”.