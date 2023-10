Versículos de la Biblia para atraer la prosperidad económica

Justicia en nuestros actos

Riquezas y Perfumes

Proveer a los míos

“Mi Dios Todopoderoso, por favor, concédeme la dicha de proveer a los míos, primordialmente a los de mi casa. De igual manera que pueda solventar todas sus necesidades y también brindarles comodidad y además amor de hogar. Asimismo, por favor no permitas que me convierta en un incrédulo como aquellos que niegan la fe en ti. Amén”

Honrar al Señor

Aléjame de la Ambición

“Padre Santo, por favor no permitas que mi vida caiga en la ambición del dinero. Asimismo, hazme una criatura conforme a tu voluntad y a lo que tienes para mí. Porque sé que no me desampararás ni me abandonarás”

Aléjame de la Avaricia

“Padre Nuestro, tus palabras sabias me enseñaron que la avaricia me aleja de ti. Por eso me mantengo atento a no caer en ese sentir, porque sé que mi vida no depende de los muchos bienes que tenga, sino de el inmenso amor que tú me das. Amén”