‘Bebé Reno’: una mujer británica dice ser la inspiradora de la serie y demanda a Netflix

“Los demandados dijeron estas mentiras y nunca pararon, porque era una mejor historia que la verdad, y las historias mejores hacen dinero”. “Y Netflix, una multimillonaria compañía multinacional del entretenimiento vía streaming literalmente no hizo nada para confirmar la ‘historia real’ que Gadd contó”, añade la queja.

¿Y cuando el acosado es un hombre?

Gadd, en un pódcast, aseguró que contó esta historia para mostrar cómo se “curó” de la situación y el calvario que vivió. “Creo que estamos en una sociedad oscura que presiona a las víctimas de abuso sexual para que resuelvan sus problemas (...). Obtuve una gran catarsis haciendo historias como Bebé reno . Me curé a partir de eso. La presión tiene que caer sobre los abusadores para que dejen de abusar”, señaló.

Para Sara Mejía Brigard, psicóloga clínica, “en la cultura machista en la que vivimos un hombre no la tiene fácil al momento de reconocer que es víctima de acoso. En la serie lo vemos: cuando Donny se acerca a la Policía a denunciar, su testimonio es recibido con desconfianza. Incluso con desdén y burla, porque no es usual que un hombre levante la mano y diga: ‘Estoy siendo acosado, me siento mal por eso’. Entonces, es una barrera muy grande”.