Estos son los estrenos que se podrán ver por Netflix en agosto

Luego del éxito que ha tenido la plataforma de streaming más conocida a nivel mundial, a raíz del estreno de la cuarta temporada de la serie Stranger Things, que llegó a mejorar el panorama luego de las millonarias pérdidas al anunciar los sobrecostos por compartir las cuentas, Netflix lanzó su tradicional parrilla en la que informa los contenidos que podrán disfrutar sus usuarios desde agosto.

Pues bien, entre los estrenos están la adaptación del cómic de Neil Gaiman, Sandman, o la nueva serie española Alma.

Otros de los contenidos de series que llegan en agosto de este año son: Café Minamdang; Villa Secuoya; Ricardo Quevedo: Mañana será peor; Buenos días, Verónica, temporada 2; Tamara Falcó, la marquesa; Kakegurui Twin; Hermanos Robots Supergigantes; Zenko: La brigada del bien, temporada 2; School Tales: La serie; Locke & Key, temporada 3 y final; De casa a casoplón; Iron Chef: Brasil; Indian Matchmaking, temporada 2; DOTA: Sangre de dragón, temporada 3; Yo nunca, temporada 3; Una familia modélica; Donde hubo fuego; Tekken: Linaje; He-Man y los Masters del Universo, temporada 3; Dualidad; ¡La serie de Cuphead!, temporada 2; The Walking Dead, temporada 11, y Orange: El condado de oro.

Entre las películas se destacan: Desapariciones; Memorias de una geisha; Vuelo nocturno; Eliminado: Dark Web; Mujercitas; Kenshin, el guerrero samurái; Buba; ¿Qué culpa tiene el karma?; Temporada de bodas; Amor contrarreloj; Carter; Darlings; El ascenso de las Tortugas Ninja: La película; Código emperador; La canción del corazón; 13: El musical; Animal; Barton Fink; Barbie and the Secret Door; Barbie Fairytopia; Río salvaje; Bulletproof; Barbie y las tres mosqueteras; Barbie en una aventura de sirenas 2; Retrato de una dama; Historias de la cripta: Caballero del diablo; Mis dos vidas; Royalteen; Kleo; Jóvenes y brujas; 365 días más; Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz; El sistema K.E.O.P/S; Y si no, nos enfadamos; Tiempo para mí; Amor para adultos; Seoul Vibe, y I Came By.

Mientras que por el lado de los documentales están: El Papa Francisco: Un hombre de palabra; La Gran Chapuza: Woodstock 1999; Sedna; Crossing Rachmaninoff; Acabo de matar a mi padre; Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo; Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker; ‘Secretos del deporte: La novia que no existía; Secretos del deporte: el ascenso y la caída de AND1, y Secretos del deporte: Operación falta antideportiva.

Los países en donde se empezará a cobrar por cuentas compartidas

El gigante del servicio de streaming Netflix anunció que a partir del 22 de agosto pondrá a prueba su nueva modalidad en algunos países donde tiene operación. De esta manera, comenzará a cobrar tarifas adicionales a los usuarios que inicien sesión desde fuera del hogar.

La compañía anunció el pasado marzo una prueba por la que cobraría una cantidad adicional al precio de suscripción por compartir la cuenta con personas que viven fuera del hogar y usan un perfil compartido.

La decisión se tomó al notar que la práctica de compartir cuentas estaba afectando la cantidad de suscripciones y, por tanto, los ingresos de la compañía. En ese sentido, Netflix informó que la nueva modalidad funcionará inicialmente en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

De este modo, la compañía cobrará una tarifa de 1,69 dólares (unos 7.500 pesos colombianos, aproximadamente), a los suscriptores que tengan la misma cuenta abierta en diferentes hogares.

Si bien la primera fase no involucra a Colombia, no se descarta que la modalidad de cobro adicional por compartir contraseñas se extienda a otros países.

Netflix Homes

Recientemente, Netflix indicó que planea probar un nuevo sistema denominado Netflix Homes, con el cual solicitará a los usuarios que paguen una tarifa adicional si utilizan una cuenta en un dispositivo conectado a un televisor fuera del hogar.

“A partir del 22 de agosto de 2022, para usar su cuenta de Netflix en casas adicionales, le preguntaremos si desea agregar un hogar por una tarifa adicional por mes”, se puede leer en el Centro de Ayuda en el apartado que corresponde a Honduras, uno de los países donde se realizará la prueba, junto con Argentina.

Con ello, ha aclarado que, en los países donde funcione Neflix Homes, no cobrará gastos adicionales a los usuarios que visualicen contenidos desde ordenadores portátiles o teléfonos móviles “mientras viajan”.

Sin embargo, la política cambia cuando el dispositivo desde el que se ve el contenido de la plataforma es un televisor. En este caso, la compañía ha informado que los usuarios podrán o bien conectarse a Netflix desde estos equipos o establecer una conexión desde un móvil a un televisor durante un máximo de dos semanas.

Suscripciones económicas con anuncios

Una particularidad que tiene Netflix, al igual que otras plataformas de streaming, es que permite visualizar contenido sin pausas publicitarias –como ocurre en YouTube o la versión gratis de Spotify–. Sin embargo, la compañía anunció una modalidad de suscripción más económica que incluye anuncios.

Con esta estrategia, la compañía apunta a recuperarse, pues en los últimos meses ha sufrido una notable pérdida de suscriptores. En consecuencia, Netflix planea introducir este plan más económico a principios de 2023, como recoge en las previsiones de su informe de resultados. Y llegará primero a un grupo pequeño de mercados donde haya un gasto en publicidad significativo.

Por ahora, la compañía no ha revelado tarifas, pero el plan con anuncios supone un valor más económico para los suscriptores.