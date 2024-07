Tras Deadpool & Wolverine, el regreso de los hermanos Russo y de Robert Downey Jr. el orden en que saldrán las películas de Marvel

Deadpool & Wolverine

La presentación del Hall H arrancó con una celebración de Deadpool & Wolverine. Una interpretación coral de “Like a Prayer” dio la bienvenida a la audiencia con variantes de Deadpool bailando, que terminó cuando el productor y presidente de Marvel Studios Kevin Feige buscó a Peterpool entre las variantes, llamando al escenario a Rob Delaney, que interpreta a Peter en la película.

Delaney se unió a Feige como maestro de ceremonias de la presentación, mencionando la proyección sorpresa de Deadpool & Wolverine para quienes asistieron a la convención el día jueves y el impresionante espectáculo de drones y fuegos artificiales que se realizó en el Petco Park de San Diego.

Deadpool & Wolverine ya batió récords de taquilla y oficialmente propulsó al MCU a superar los 30 mil millones de dólares de taquilla con 34 películas. Protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, y dirigida por Shawn Levy, Deadpool & Wolverine ya se puede disfrutar en los cines.

Capitán América, un nuevo mundo

Con Sam Wilson a punto de hacer su debut en la gran pantalla como Capitán América en Capitán América: un nuevo mundo, Delaney recibió en el podio al mismísimo Capitán, Anthony Mackie. Junto a ellos estaban Tim Blake Nelson, Danny Ramirez y Giancarlo Esposito, que confirmó que interpretará a Sidewinder. Juntos, revelaron material exclusivo, y para gran emoción del público, invitaron a Harrison Ford al escenario. Ford hará su debut en el MCU como el presidente Thaddeus Ross.

La historia gira en torno a Sam Wilson, que tras reunirse con el presidente electo de Estados Unidos Thaddeus Ross, se encuentra en medio de un conflicto internacional. Sam debe descubrir la razón de un nefasto complot mundial antes de que el verdadero artífice detrás del mismo haga que el mundo entero entre en caos. Capitán América: un nuevo mundo se estrena en los cines de Latinoamérica el 13 de febrero de 2025.

Thunderbolts*

Al hablar de Thunderbolts *, de Marvel Studios, Delaney recibió al director Jake Schreier en el escenario junto con las estrellas de la película Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan y David Harbour, este último vestido con el traje del Guardián Rojo, ganándose las risas y los aplausos del público, que pudo disfrutar de una escena de la película.

Marvel Studios y un equipo de veteranos independientes, que se vendieron definitivamente, presentaron Thunderbolts *, un grupo irreverente liderado por la asesina Yelena Belova junto a la inesperada banda de inadaptados del MCU. Thunderbolts *, de Marvel Studios, está protagonizada también por Olga Kurylenko y estrena en los cines de Latinoamérica el primero de mayo de 2025.

The Fantastic Four: First Steps

Feige volvió al escenario para revelar detalles de la próxima película de The Fantastic Four: First Steps (Los cuatro fantásticos: primeros pasos), que comienza la producción este martes. Acompañando a Feige estaba el director Matt Shakman y la primera familia de Marvel junta en el escenario por primera vez, Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Mole). Todos compartieron detalles de la película en la que Galactus y Silver Surfer quieren destruir la Tierra, y revelaron el título completo en inglés de la película: The Fantastic Four: First Steps.

Pero luego, el Hall H fue sorprendido por el Auto Fantástico que apareció volando sobre el público, provocando grandes aplausos mientras en las pantallas aparecía una visión retrofuturista de Nueva York. Con banda sonora del compositor ganador en los Premios Oscar Michael Giacchino, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios llega a los cines de Latinoamérica el 24 de julio de 2025.

Avengers

Justo cuando el público pensó que había terminado el espectáculo, Feige anunció que tenía noticias sobre las nuevas películas de Avengers: Anthony y Joe Russo, renombrados directores de cuatro de los films de mayor éxito de Marvel y los directores que lograron la mayor recaudación de taquilla del estudio, con más de 6 mil millones de dólares a nivel global, regresarán a Marvel Studios para dirigir Avengers: Secret Wars en mayo de 2027 y Avengers: Doomsday en mayo de 2026.

La revelación de Avengers: Doomsday planteó un gran interrogante: ¿quién interpretará al Doctor Doom? Los directores destacaron que Doctor Doom es uno de los personajes más complejos del Universo de Marvel, y que hacía falta un gran actor para interpretarlo. Mientras Feige y los hermanos Russo se preparaban para terminar la presentación, figuras envueltas en capas y cubiertas con máscaras del Doctor Doom entraron al escenario y luego se separaron para revelar a Robert Downey Jr. que regresará al MCU. El Hall H estalló en aplausos y vítores, con el público coreando “¡RDJ!”