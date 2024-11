¿De dónde viene el agua que abastece a Bogotá y a la sabana?

Aunque ambas entidades afirman que por ahora el abastecimiento de agua en Bogotá y sus municipios aledaños no está en peligro, y que los sistemas de embalses están en capacidad para atender la demanda hídrica, decidieron hacer un llamado a la ciudadanía para que haga uso adecuado del recurso en los días de confinamiento y no tapone el alcantarillado.

La CAR y la EAAB hacen un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua durante la cuarentena. Foto: Nicolás Acevedo Ortiz.

Por su parte, el coordinador de la Red de Monitoreo Hidrometeorológico de la CAR, precisó que la ciudadanía debe colaborar para evitar un posible racionamiento de agua, si las condiciones meteorológicas no mejoran y la medida de la cuarentena es ampliada.

“Como todavía no se ha consolidado la temporada lluviosa, los tres sistemas que surten a Bogotá están bajos, más no críticos. Eso no indica que la capital esté ad portas de un racionamiento, pero si el consumo desde las viviendas no es responsable podría suceder. Por eso, como una acción preventiva, hacemos un llamado a la ciudadanía para que racionalicemos el agua”, puntualizó Hernández.

