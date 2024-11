Se trata del artículo noveno transitorio que, entre otras cosas señala, que la normatividad anterior (artículo 14 de la Ley 1530 de 2012) seguirá vigente para los contratos, convenios y figuras contractuales celebradas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) antes de la expedición de la presente ley que les otorgue un derecho actual para el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC) .

"Este no es un proyecto de ley para determinar las condiciones de la producción de hidrocarburos, ni de nada, ni para determinar cuántas son las regalías; este es un proyecto de ley para distribuir regalías, nada más y este artículo no trata de eso, sino de condiciones para los que extraigan hidrocarburos no convencionales, es decir, fracking", manifestó Robledo.

El senador sostuvo que a las empresas petroleras cada año el Gobierno les da más gabelas y garantías y que este artículo va en ese mismo sentido. "Este es un orangután de los más descarados de los que yo haya visto en mi vida", expresó.

Algunos sectores rechazaron el actuar del partido de Gobierno y solicitaron que dicho artículo, que ya fue aprobado por las comisiones quintas de Senado y Cámara, sea suprimido de la ley.