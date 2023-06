A contar los días: definida la fecha de regreso de la Premier League

- Foto: Manchester City FC via Getty Ima

- Foto: Manchester City FC via Getty Ima

La Premier League es el campeonato favorito de muchos, pues la calidad en su fútbol es brillante e involucra a equipos históricos que se han robado el corazón de la crítica; por ejemplo, el protagonista más reciente fue el Manchester City de Pep Guardiola, que obtuvo su ‘triple corona’ luego de más de dos décadas sin que un onceno inglés lo obtuviera. Se ganó la Premier League, además de la FA Cup y la ansiada UEFA Champions League, la primera en su palmarés.

Manchester City en la UEFA. - Foto: Getty Images

Asimismo, para los colombianos será importantísimo seguir a Luis Díaz, el extremo de un Liverpool que busca reivindicarse por una mala temporada anterior, que lo obligó a ausentarse de la próxima Champions y solo conformarse con el tiquete a Europa League.

Como si fuera poco, hay altas expectativas por lo que haga el Arsenal, si le dará por fin la gasolina para ser campeón. Los hinchas del Manchester United se preguntarán lo mismo, pues el City parecía invencible en la recta final del campeonato. Asimismo, revelaciones como el Brighton, Aston Villa y Brentford buscan repetir lo hecho previamente.

Luis Díaz superó a Salah, Núñez y van Dijk entre los más caros del Liverpool. - Foto: Getty Images

Ya hay primera fecha de la Premier League

Este jueves se dio a conocer el fixture oficial que tendrán los 20 inquilinos de la Premier League, con la novedad de que el Burnley, Sheffield United y Luton son los recién ascendidos de la competición, reemplazando al Leicester City, Leeds United y el Southampton. De resto todo igual.

El telón se abrirá el viernes 11 de agosto, con el partido entre el recién ascendido Burnley y el Manchester City, que obviamente buscará ganar de una vez y repetir la hazaña de llevarse otro trofeo consecutivo. Tal partido se jugará en el Estadio Turf Moor a partir de las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

¿Qué colombianos jugarán la Premier League?

En cuanto a los colombianos, a la espera de que se confirmen altas o bajas de los nuestros en el certamen inglés, no habrá mucha actividad ‘tricolor’, salvo la de Luis Díaz con el Liverpool, así como Jhon Durán en el Aston Villa, el Tottenham con Dávinson Sánchez y Jefferson Lerma con el Crystal Palace, su nuevo equipo. Steven Alzate del Brighton tendría altas posibilidades de quedarse en el club de las ‘gaviotas’, por otro lado.

Jefferson Lerma con la camiseta de su nuevo club, Crystal Palace. Tomado de: @CPFC. - Foto: Jefferson Lerma con la camiseta de su nuevo club, Crystal Palace. Tomado de: @CPFC

En cuanto a la actividad de dichos equipos, en primera instancia, será el equipo de Lerma el que visitará el sábado 12 de agosto al ascendido Sheffield United. Dicho partido será a las 9:00 a.m. (hora de Colombia). A la misma hora, el Brighton recibirá al Luton y, posteriormente, ese mismo día a las 11:30 a.m., el Aston Villa visita al Newcastle United.

Complementando la jornada, el domingo 13 de agosto, el Tottenham de Sánchez visitará al Brentford a las 8:00 a.m. de Colombia, y luego se jugará el ‘clásico’ de la jornada, con el Liverpool de Díaz visitando al Chelsea en Stanford Bridge a las 10:30 a.m.

Así será la fecha 1 de la Premier League:

Viernes 11 de agosto:

Burnley vs. Manchester City: Turf Moor - 2:00 p.m. (col)

Sábado 12 de agosto:

Arsenal vs. Nottingham Forest: Emirates Stadium - 6:30 a.m. (col)

Sheffield United vs. Crystal Palace: Bramall Lane - 9:00 a.m. (col)

Everton vs. Fulham: Goodison Park - 9:00 a.m. (col)

Brighton vs. Luton: The American Express Community Stadium - 9:00 a.m. (col)

Bournemouth vs. West Ham: Vitality Stadium - 9:00 a.m. (col)

Newcastle United vs. Aston Villa: St. James’ Park - 11:30 a.m. (col)

Domingo 13 de agosto:

Brentford vs. Tottenham: Gtech Community Stadium - 8:00 a.m. (col)

Chelsea vs. Liverpool: Stanford Bridge - 10:30 a.m. (col)

Lunes 13 de agosto:

Manchester United vs. Wolves: Old Trafford - 2:00 p.m. (col)