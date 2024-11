En las últimas horas se dio a conocer que el volante ofensivo colombiano James David Rodríguez, que milita en el Rayo Vallecano de la Liga de España, fue incluido entre los nominados de los premios de The Best al mejor mediocampista del año.

“La FIFA ha anunciado la lista de nominados a los premios The Best FIFA Football Awards 2024, que reconocerán a las estrellas de otro apasionante año de fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones ”, señaló la Fifa.

🏅 Para mejor centrocampista 🏆 James Rodríguez, nominado por los premios The Best 👁️‍🗨️ Buscan el mejor once https://t.co/vNSZO8Ba8C

“El futbolista del Rayo Vallecano, James Rodríguez, no está viviendo una temporada fácil en la entidad rayista hasta el momento. Sin embargo, los diferentes premios que evalúan la pasada campaña le siguen incluyendo entre los favoritos a llevarse el galardón. Si hace un mes fue France Football quién le incluyó entre los nominados a estar en el mejor once, ahora es la UEFA con los premios The Best”, empezó indicando.