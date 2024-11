James Rodríguez sigue siendo la noticia en Colombia y en España por su suplencia en el Rayo Vallecano. Desde su llegada, tras ser elegido como el mejor jugador de la Copa América 2024, el ‘10′ no ve continuidad.

El director técnico de la banda cruzada, Íñigo Pérez, no se la juega por el cafetero y todo parece indicar que la relación no está dañada, simplemente no existe. A este entrenador, precisamente, muchas personas, lo responsabilizan por la poca regularidad del volante ofensivo.