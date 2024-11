El domingo 1 de diciembre, por la jornada número 13 de la Premier League de Inglaterra, se van a enfrentar el Liverpool F. C. y el Manchester City. El juego se va a disputar en el mítico y famoso estadio de Anfield Road.

De cara al compromiso, Rodri Hernández, mediocampista español del City que ganó el Balón de Oro 2024 y que está lesionado, habló en una entrevista con The Rest Is Football y elogió a Mohamed Salah, pero se olvidó en sus palabras de Luis Díaz .

¿Por qué se olvidó de Lucho? Rodri señaló que la calidad de Salah es bastante grande y sí, eso no es ningún secreto, pero Díaz, justo contra Hernández en un duelo pasado por Premier, ha demostrado el enorme talento que tiene. De hecho, hay un video en el que el español no le puede robar la pelota al colombiano y queda en el suelo.

“¿En la Premier League? Mi primer año fue el peor porque nos enfrentamos a ese Liverpool, que fue increíble. Increíble. Creo que diría que el Liverpool sería el mejor equipo al que me enfrentaría en mi carrera. Pero en ese mejor momento, Salah, no he visto a ningún jugador así”, afirmó.