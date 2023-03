Atención: Se confirma la salida de José Pékerman de la Selección de Venezuela, Federación del país lo informa

Lo que se rumoreaba, casi con confirmación oficial, se terminó de condensar en la mañana del 8 de marzo. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) comunicó la salida de José Pékerman del mando de la selección de su país.

A través de un comunicado, la FVF dio a conocer la terminación del contrato del entrenador argentino y de Pascual Lezcano, asistente del estratega y uno de los principales responsables de la salida. “Es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega”, se lee en el documento.

Finalmente, la institución señala que seguirán trabajando para que los estándares se cumplan, siempre priorizando el deporte de forma profesional, seria y rigurosa.

Varios días atrás, había tomado fuerza desde Argentina el rumor de la salida del entrenador argentino. Según información del diario Olé, fuentes de la Federación de Venezuela le habrían indicado al medio que Pékerman no continuaría al mando de la vinotinto. Sumado a ello, el periodista César Luis Melo también dio a conocer el suceso, indicando que el 6 de marzo habría presentado la carta de renuncia, tras varios presuntos incumplimientos.

José Pékerman dirigiendo a la Selección de Venezuela.. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) - Foto: Getty Images/Edilzon Gamez

Por otro lado, fuentes cercanas a SEMANA afirmaron lo siguiente: “El profe Pékerman sale de Venezuela por incumplimientos de la FVF que se ha dado en las últimas semanas, donde han crecido las tensiones de ambas partes porque se tenía un plan a 2026 y se incumplieron los factores entre los que destacan no pagos y acumulación de deudas que afectó la estabilidad. Tampoco se gestionaron visados a más de un año de la vigencia del contrato, ni pagos para viajes, amistosos, ni tampoco el acuerdo por torneo de proyección”.

Sumado a ello, cabe la posibilidad que la salida del argentino sea en parte por su asistente y manager, Pascual Lezcano, quien estaría relacionado con irregularidades administrativas. Parece que la historia se repite, debido a la salida de Pékerman de Colombia también se dio de manera similar.

Desde 2012 hasta 2018, Lezcano también acompañó al entrenador argentino. En casi todos los años, el manager pasó desapercibido. Sin embargo, durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia y la posterior clasificación, empezaron a salir a la luz las acciones del asistente.

José Pékerman y James Rodríguez durante el Mundial de 2018.. (Photo by Simon Hofmann - FIFA/FIFA via Getty Images) - Foto: Getty Images/Simon Hofmann - FIFA/FIFA

Por un lado, se afirmaba en la prensa que él había ganado poder al interior de la Federación, las cuales influyeron en las convocatorias que realizaba el argentino. Lezcano es empresario, por lo que presuntamente intercedió para que ciertos jugadores fueran llevados a la Selección y así darles visibilidad. Este contexto generó una ruptura entre Pékerman, la Federación y la hinchada.

Fue tal la situación, que la renovación del estratega estaba en trámite. Sin embargo, la única condición era que no continuara Lezcano. Por lo tanto, aquel momento no se dio y Pékerman no continuó al mando de la Tricolor, luego de llevarla a dos copas Mundiales consecutivamente tras 16 años de ausencia.

El entrenador argentino se despide de Venezuela con un saldo de 10 partidos dirigidos, contando con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Estuvo al mando al final de la Eliminatoria, cuando la Vinotinto ya estaba eliminada, pero tuvo la posibilidad de dirigir amistosos.

Pékerman, entrenador de la Selección Argentina campeona juvenil en 1995. - Foto: Twitter: @NicolasLucca

Esta se convierte en la tercera selección que él dirigió en su carrera. En el plano internacional, empezó en 1995 al mando de la Selección Argentina Sub-17, con la que estuvo dos años, participando en 23 partidos, reflejados en 15 victorias, 3 empates y dos derrotas. Un rendimiento del 69.57%.

Su desempeño lo llevó a ser la cabeza de la categoría Sub-20, en la cual se destacó al ganar la Copa Mundial del 1995. Fue entrenador hasta el 2001, con un saldo de 47 victorias, 8 empates y nueve derrotas en 64 partidos. En el 2005 dio el salto a la élite, al ser el entrenador de la Selección de mayores de su país.

José Pékerman en la Eliminatoria rumbo a 2014, el mejor momento de su carrera al mando de Colombia. BARRANQUILLA OCT 21 2012 FOTO GUILLERMO TORRES REVISTA SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES

Estuvo encargado de la Copa Confederaciones 2005 y la Copa Mundial 2006, ambos celebrados en Alemania. En el primer torneo, llegó a la final luego de superar el Grupo A, clasificando junto al anfitrión. En la segunda dase, venció a México y obtuvo el pase a la final. Sin embargo, perdió contra Brasil. Un año después, lideró su grupo por encima de Países Bajos, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. Luego superó a México en octavos de final, pero su camino rumbo a la tercera estrella acabó en la siguiente fase, cuando cayó por penales contra Alemania.

Pékerman no continuó al mando y siete años después, tomó las riendas de la Selección Colombia, en la cual triunfó de la mejor manera. Lideró el proceso de la Tricolor para clasificar a dos Mundiales, 2014 y 2018. Fue el artífice de una generación dorada, con nombres de la talla de Radamel Falcao, James Rodríguez, David Ospina, Mario Yepes, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez, entre otros. En la retina de los fanáticos colombianos quedó marcada su etapa, debido a que dejó a Colombia compitiendo contra los países potencia, tales como Argentina, Brasil, Países Bajos, España y Francia.