“Baboso”: Tulio Gómez responde a quien generó terror en América por embargo acciones

Como si le faltaran preocupaciones al América de Cali de cara al segundo semestre de 2022, un nuevo inconveniente extradeportivo toca las toldas rojas.

Se trata de un nuevo lío judicial, por cuenta de un supuesto embargo en sus acciones por orden de un juez de la República. El motivo por el cual se tomó esta decisión se debe a que la empresa Colboletos demandó de manera ejecutiva al cuadro vallecaucano.

“Una fuente me entrega esta información: Colboletos instauró demanda ejecutiva contra @AmericadeCali y solicitó medidas cautelares, el juez las aceptó y ordenó el embargo de todas las acciones del club”, trinó el periodista José Alberto Ortiz, quien dio a conocer la decisión del juez.

Por su parte, el también periodista Diego Saviola dio a conocer la información en su cuenta de Twitter: “Atención. Las acciones del @AmericadeCali se encuentran embargadas tras medida cautelar impuesta por demanda de la empresa @Colboletos”.

El año 2022 de América de Cali no ha estado acompañado de resultados. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

La información que surgió durante el transcurso de este martes –21 de junio– generó preocupación y revuelo entre los cercanos al club e hinchas. Hasta la mañana del miércoles no se conocía ampliación de dicha información ni se había publicado algún tipo de comunicado oficial por parte del América del Cali o Colboletos.

Sin embargo, como es acostumbrado, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, salió para dar la cara y ponerse al frente de la situación en la que se está viendo perjudicada la imagen del equipo escarlata y la cual, según el directivo, es completamente falsa, tratándose así de personas malintencionadas que, según Gómez, no quieren al equipo.

La defensa del América en cabeza de Tulio Gómez se dio en la tarde de este miércoles –22 de junio– en el programa radial El Corrillo de Mao, donde arrancó desmintiendo de manera vehemente el problema en el que supuestamente está inmiscuido el equipo rojo de Cali: “Lo de las acciones es falso. Eso lo sacó un baboso que odia a América, el mismo baboso que dijo que para qué traen a Guimarães, que Duván Vergara estaba lesionado, que es un borrachín... el hombre, en su odio, piensa con el deseo y sale con bobadas. Es el lavaperritos de la empresa que demandó a América hace años”.

En segunda medida, y tras una primera respuesta bastante airada, se centró en explicar desde su óptica lo que realmente estaba sucediendo con el tema en cuestión y, para el final, volvió a dejar un recado para quien hizo las afirmaciones: “Las acciones son de los accionistas, de Tulio Gómez y 500 más. El pleito que tiene esa empresa es con América, o sea que no tiene nada que ver. Lamentablemente, las redes sociales distorsionan todo. Es un pobre baboso”.

Finalmente, hizo un recuento en el que mencionó a la anterior presidencia del equipo rojo y explicó detalladamente lo sucedido en su momento, cerrando la posibilidad a que la persona que generó terror en los últimos días mantenga la teoría del embargo de las acciones en la escuadra americana: “En la época de Oreste Sangiovanni, contrató a Colboletos para que le comercializara las boletas. Dice Sangiovanni –yo no estaba– que para un cuadrangular del ascenso Colboletos no lo fondeó para premios de los jugadores, no sé qué pasó, y que por eso América no pudo ascender”.

“Entonces, Oreste se molestó y canceló el contrato con justa causa, según los abogados. Es un pleito de hace ocho o 10 años. Lo que dice ese baboso, que embargaron las acciones, es falso. Las acciones son de los accionistas”, complementó.