¿Bebé a bordo? Esposa de Luis Díaz sorprendió con la reacción tras el gol suyo ante Alemania

Este martes, 20 de junio, la Selección Colombia de Mayores se lució plenamente y ganó 2-0 a Alemania en la segunda cita FIFA de junio, con los goles de Luis Fernando Díaz y Juan Guillermo Cuadrado. El partido, más allá del resultado positivo, dejó un gran rendimiento que ilusiona a todos los fanáticos de cara al reto de ganar la Copa América y, por supuesto, el deber de clasificarse al Mundial de Norteamérica en 2026.

Alemania vs Colombia - Luis Díaz luchando un balón con Gundogan. - Foto: Getty Images

Los jugadores no ocultaron su gran alegría de haber vencido a los teutones, quienes no dan pie con bola y están en deuda con sus fanáticos tras no sumar una victoria en los últimos partidos; sin embargo, eso no le resta algún mérito a la presentación superlativa de la Tricolor, que dejó a toda la crítica a nivel internacional muy satisfecha.

La alegría de Luis Díaz, el autor del primer gol, no fue únicamente por el anhelado tanto ante Alemania, sino por una gran noticia que hubo detrás y el eufórico festejo que dio mucho de qué hablar, pues esto significó que hay una gran noticia para su familia.

📌Aquí el golazo de Luis Díaz acompañado del gran relato de @SoyVictorRomero ¡HERMOSO GOL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA!🇨🇴🔥🎙️

pic.twitter.com/be4k67cqmk — Samuel Duque (@_SamuelDuque) June 20, 2023

La celebración de Luis Díaz y el mensaje de su esposa

Tras el primer gol del partido, que fue producto de un centro brillante de Juan Guillermo Cuadrado y el cabezazo de ‘Lucho’ dentro del área, ya sobre los 54 minutos del partido, ocasionó que el atacante del Liverpool desatara toda la euforia de los cafeteros en el Veltins-Arena y que, además, en su festejo se metiera el balón dentro de su camiseta y lo ubicara a la altura del abdomen. Esto no se enfocó en la transmisión oficial, pero sí fue captado por una cámara.

Normalmente, esto significa que un jugador le está dedicando el gol al hijo suyo que está en camino, ya en el vientre de la mamá. En efecto, sorprendió ‘Lucho’ y esto llevó a que su esposa, Geraldine Ponce, rompiera el silencio y le diera esa gran noticia a los seguidores de Díaz.

“La familia está creciendo y estamos muy felices”, fueron las palabras de Ponce al mostrar el festejo de Díaz en fotos, tras la grandiosa victoria de la Tricolor ante Alemania.

La esposa de Luis Díaz, Geraldine Ponce, confirmó que tendrá un segundo hijo con el guajiro. - Foto: Tomado de gera25ponce en Instagram

Cabe anotar que ‘Lucho’ y Ponce ya tienen una hija: se trata de Roma, quien nació en 2021 cuando militaba en el FC Porto, justo antes de llegar a vestir los colores del Liverpool. Este sería el segundo hijo de la pareja, por supuesto, a falta de conocer más detalles.

Las palabras de Luis Díaz

A través de sus declaraciones post-partido, el extremo del Liverpool se mostró muy satisfecho por la victoria histórica para el combinado nacional. “Para mí es un motivo de orgullo poder representar a la Selección con entrega y sacrificio, no guardando esfuerzo. Hoy se hizo historia”, dijo de manera contundente.

Felices de lo hecho hasta el momento, pero fijando la meta en el futuro del equipo nacional, el referente señaló: “Ganarle a Alemania es importante y nos llena de confianza para el futuro. Debemos seguir construyendo. Si seguimos trabajando con esta intensidad y el plan de juego del profe, podemos seguir creciendo”.

El mediocampista alemán Leon Goretzka, el delantero colombiano Luis Díaz y el defensor alemán Malick Thiaw compiten por el balón durante el partido amistoso de fútbol internacional entre Alemania y Colombia. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) - Foto: AFP

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Por ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que pasar la página y repetir lo mismo en la competición oficial más próxima; es decir, se deberá revalidar el buen desempeño para las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica, pues en la segunda mitad de año se desarrollarán las primeras fechas.

Colombia debutará en septiembre ante Venezuela, exactamente como local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla; posteriormente, se medirá frente a Chile en territorio austral para cumplir con la segunda fecha de la ronda clasificatoria. Por ahora, no hay fechas y horas confirmadas.