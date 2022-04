Borré advierte y realiza llamado a la FCF sobre el nuevo técnico de la Selección Colombia

El delantero no escatimó y habló del presente en la Tricolor.

Desde la salida del técnico Reinaldo Rueda en la Federación Colombiana de Fútbol se han mostrado bastante herméticos con respecto al que será el reemplazo del estratega vallecaucano. Un sin número de nombres han estado en la baraja del máximo ente, sin embargo, han negado cualquier vínculo con los referidos a dicho cargo.

Ante este tema, los directamente implicados, los jugadores de la Tricolor, no se habían pronunciado con respecto a este tema. Sin embargo, este jueves, luego de su partido por la Europa League con el Eintracht Frankfurt, el delantero Rafael Santos Borré tocó el tema.

En diálogo en zona mixta con ESPN, el atacante cafetero que si bien no se fue por un nombre en específico, si advirtió la importancia de nombrar un nuevo DT lo más pronto posible, todo con el fin de preparar las próximas eliminatorias al mundial del 2026.

“El ciclo pasado con Pékerman fue muy exitoso. La idea de darle la oportunidad a un colombiano es algo que deben evaluar los dirigentes. Para nosotros como grupo es bueno empezar a decidirlo para tener un buen proceso para lo que viene”, aseguró.

Rafael Santos Borré con la Selección Colombia - Foto: AP

Ahora bien, Rafa Borré no escatimó sobre la salida de Reinaldo Rueda, al cual muchos de los referentes despidieron con grandes mensajes en sus redes sociales. El ariete se mostró agradecido con el técnico, dado que, en su ciclo vio la oportunidad de vestir los colores de la Tricolor.

“Agradecido con el profe ‘Rei’ que me permitió volver a la Selección. En su ciclo pude mostrarme nuevamente, muy agradecido con él y su cuerpo técnico. Nos dio mucha confianza a los jugadores. Tuvimos un momento en la Eliminatoria en la que los jugadores debemos hacernos cargo porque no estuvimos bien y no conseguimos los resultados para ir al Mundial”, manifestó.

Brillante actuación en Europa League

Sobre los primeros minutos, la jerarquía del cafetero se hizo sentir. Recién en el amanecer, Borré recibió un balón sobre el borde del área para luego sacar un centro perfecto que cayó al segundo palo donde Ansgar Knauff impactó de cabeza y así puso el 1-0 parcial a favor de los visitantes.

Sin embargo, la fiesta para los alemanes no duró mucho, pues sobre el minuto 21 de la primera mitad, el delantero Michail Antonio igualó las acciones de juego y puso a vibrar el London Stadium que colmó sus tribunas.

Después de un cobro de costado con destino al segundo palo, Kurt Zouma se elevó por los aires para ganarle a la férrea defensa teutona y de paso habilitar a Antonio que llegó exigido para empujar el esférico y decretar el 1-1.

Con el marcador igualado ambos equipos se fueron a los vestuarios, dejando las emociones para el segundo capítulo, donde el Frankfurt se hizo más fuerte.

Los alemanes salieron con la misma idea del comienzo, presionar alto a su rival para sorprenderlo en los primeros minutos. Así lo consiguió. Sobre los 9 minutos de juego, tras una gran jugada colectiva que rompió líneas defensivas, Sow se encontró mano a mano con Areola para sacar un remate cruzado que si bien atajó el golero, en el rebote apareció Kamada para solo empujar el balón y poner arriba a los suyos por segunda vez en el partido.

Con el West Ham lanzado al ataque, el Eintracht de Borré tuvo varias oportunidades para ampliar el marcador, sin embargo, la falta de definición y la mala suerte con los palos, hicieron que los teutones se fueran con la ventaja por la mínima.

Ya sobre el último minuto, el corazón de los visitantes se detuvo por un segundo, dado que, el volante Bowen tuvo la más clara del juego después de rematar de chilena; sin embargo, su remate se estrelló en el horizontal.

Borré fue sustituido sobre los minutos de adición por Ache. Con una calificación de 7,2 puntos dejó el partido del colombiano, donde tuvo una asistencia y una efectividad alta de pases del 82 %.

“Nos costó mucho acoplarnos a comienzo de temporada, pero poco a poco hemos ido encontrando la idea de juego y hoy estamos donde estamos”, dijo el colombiano.

“Estamos muy agradecidos con la hinchada que ha venido hoy, han apoyado en todo lado, Sevilla, Barcelona y ahora aquí, esperamos que en Alemania nos apoyen igual”, agregó.