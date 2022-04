El Pibe Valderrama se decanta por un técnico colombiano para la Selección, ¿cuál?

Han pasado al rededor de diez días desde que se produjo la noticia de la salida del cargo como seleccionador nacional para Reinaldo Rueda, una noticia que se sabía era una realidad tras no darse la clasificación de la Tricolor al mundial de Catar 2022, pero que fue mermada por parte de las directivas de la FCF para restarle impacto.

Una vez fue oficial anuncio, las incertidumbres empezaron a desarrollarse sobre quién debería ser el nuevo entrenador nacional. Varios rumores a su vez empezaron a rondar y algunos nombres tomaron fuerza: Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, fueron algunos de los nombres que lograron posicionarse en el radar, sin embargo, todos fueron descartados de manera rápida por las directivas del balompié colombiano.

Desde allí, todo ha sido una total incógnita sobre el futuro de la Tricolor y aún no se han contemplado otros nombres. De igual manera, a referentes del equipo nacional sí se les ha hecho consultas sobre quién podría ser el candidato ideal para tomar las riendas del equipo.

Durante este jueves 28 de abril, el gran Carlos el ‘Pibe’ Valderrama fue quien dio su opinión a los medios y dejó de manera certera el nombre que a su parecer está listo para asumir las riendas de la Tricolor: “Alberto Gamero está listo para dirigir la Selección”, aseguró en el programa, Saque Largo de Win Sports.

“Creo que en Colombia hay técnicos preparados para dirigir a la Selección, tienen carácter”, complementó.

Por otra parte, fue consultado sobre la posibilidad de hacer parte en algún rol del nuevo camino para la Tricolor y expresó: “Yo tomé otro camino, hay exjugadores que sí están capacitados para hacer parte, pero mientras sigan los mismos dirigentes, así es muy difícil”.

El exjugador dio sus impresiones sobre la eliminación de Colombia de Catar 2022. - Foto: Captura de Pantalla YouTube Pibe Valderrama

Se refirió también a las falencias y momentos específicos que no permitieron que el equipo colombiano fuera a su tercer mundial de manera consecutiva: “Duraron muchos partidos sin marcar gol, 7 partidos es mucho para los jugadores que tenemos y perdimos un partido clave contra Perú, ellos nos ganaron y están peleando el repechaje”.

De manera categórica, también habló del errado concepto que se puede tener sobre lo sencillo que puede ser ir a las citas orbitales: “Son circunstancias que pasan, fue un momento difícil el que vivimos y hay que aceptar la realidad, con los jugadores que tenemos no nos alcanzó para ir a un Mundial. La gente dice que es fácil ir, pero no es tan fácil como la gente piensa”.

Entre otra de sus importantes intervenciones, opinó sobre los referentes de la Selección, asegurando que no hay tiempo límite para su estadía en el equipo nacional y que deberán ser ellos mismos los que decidan el momento en el que decidan retirarse: “Primero que todo hay que escoger el profesor, que eso es lo importante. Y él ya dará la lista, además, los jugadores grandes e históricos de la Selección Colombia deben decidir cuándo quieran irse, tengamos memoria, que sean ellos mismos los que levanten la mano y digan ‘no vengo más’, vamos a darles la libertad”.

Para finalizar y de manera muy emotiva, se refirió al fallecimiento de Freddy Rincón, recordó la última oportunidad que compartieron una cancha y habló también de algunas anécdotas que tuvieron ya en el retiro jugando en el equipo de los ex jugadores de la Selección Colombia: “Se me fue un hermano (Freddy Rincón) a él no lo voy a olvidar. La última vez que jugué con Freddy fue ahora en enero en Ocaña, fue el último equipo que jugamos porque tenemos un equipo de veteranos, pero hay tres titulares: Freddy, Fausto y el Pibe”.