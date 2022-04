Este sería el técnico que dirigiría a la Selección Colombia en sus próximos amistosos

La Tricolor aún no define quién será el nuevo timonel después de la salida de Rueda.

La Selección Colombia sigue en búsqueda del que será su nuevo técnico de cara a las próximas Eliminatorias del año 2026. Luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso rumbo a Catar, en la Federación Colombiana siguen siendo herméticos sobre el posible reemplazo, pues si bien hay varios nombres sobre la mesa, aún no se deciden por uno.

Mientras eso sucede, la Tricolor no puede perder el ritmo de juego y es por eso que desde ya prepara algunos amistosos. En dichos duelos, Colombia será una selección ’, es decir, servirá como prueba de fuego para algunas selecciones que sí avanzaron a la cita orbital.

Ahora bien, la duda que surgió de cara a esta noticia es quién será el hombre que estará al frente del combinado nacional para dichos juegos. Ante esto, el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango aseguró que será Héctor Cárdenas, hombre que viene trabajando con las categorías inferiores. “La Selección Colombia ya tiene un par de amistosos, uno ante los árabes y otro más por confirmar. Para tales juegos estaría al frente el profesor Héctor Cárdenas. En la Federación Colombiana de Fútbol no tienen afán por nombrar técnico en propiedad”, publicó en sus redes sociales el comunicador.

En ese orden de ideas, desde los altos mandos de la FCF no hay prisa alguna de concretar el que será su nuevo timonel. Cabe recordar que nombres como Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y Arturo Reyes han sido los más cercanos para llegar, pero ninguno ha confirmado contactos.

Eso sí, han hablado de la posibilidad, como Reyes, quien manifestó que conoce lo suficiente el fútbol colombiano para dirigir la Selección.

“Dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro a que antes de la fecha Fifa estemos encaminados en algún proyecto deportivo”.

¿Qué dicen desde la FCF?

Sobre la elección del nuevo técnico de la Selección Colombia, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, dijo que no tiene “ninguna preferencia”, pero “la idea es que sea alguien que esté ligado en selecciones”. Además, contó que la nacionalidad del nuevo estratega “puede ser cualquiera”, porque no tienen prioridades en ese sentido.

Al momento de la salida de Reinaldo Rueda, muchas versiones apuntaron a un interés de Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, actualmente técnicos de las selecciones de Ecuador y Perú, respectivamente. Sobre esos rumores, Ramón Jesurún dejó claro que todo es “falso”.

“Nosotros no tenemos nombres, pero en el caso de Alfaro quiero ser claro, eso es totalmente falso; Gareca también tiene un contrato”, explicó.

“Hay 30.000 llamadas de empresarios que según ellos tienen el técnico ideal para la Selección. No tiene ningún sentido ni fundamento los rumores de Alfaro y Gareca”, agregó sobre ese tema.

Como no quiere perder tiempo, indicó que la FCF no puede limitarse “a esperar el Mundial para ver qué técnico” contratan, razón por la que van a “intentar traer un técnico lo más pronto posible”.

“Nosotros queremos tener un nuevo técnico lo más pronto posible, (pero) eso no quiere decir que nos vamos a afanar. Ojalá tengamos la sabiduría para elegir”, agregó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.