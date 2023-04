¿Brasil o Real Madrid? Carlo Ancelotti cerró el tema y reveló dónde dirigirá la próxima temporada

Para el italiano ya no hay dudas sobre el rumbo de su carrera.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que “sin duda” seguirá en el banquillo blanco “la próxima temporada”, respetando, por tanto, su contrato hasta 2024, ya que el club le muestra “cariño cada día” y el presidente, Florentino Pérez, “quiere que siga”, aunque reconoció que “puede ser una temporada con dudas si no todo sale bien”.

“El presidente (Florentino Pérez) quiere que siga, siempre ha sido muy cariñoso conmigo, y lo sigue siendo. Tenemos que mirar adelante, el club está tranquilo y me muestra mucho cariño. Yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, vamos a respetar el contrato”, expresó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo ante el Cádiz de este sábado por la jornada 29 de la liga española.

El técnico, que evitó pronunciarse sobre su futuro hasta la última pregunta de la conferencia, reiteró y agradeció el “cariño” que recibe del club cada día. “Estoy muy a gusto y tranquilo aquí. El club no tiene que darme más cariño del que ya me dan”, subrayó.

Ancelotti recibiendo el cariño del público en el Santiago Bernabéu. - Foto: AP

“Me siento orgulloso de todo (de su etapa como entrenador del Real Madrid), hasta el momento ha sido una vuelta exitosa, ojalá pueda seguir. Me deja contento volver cada día a trabajar a Valdebebas”, confesó el preparado italiano, que eludió poner una nota a su temporada y pidió “esperar” al final de curso para hacer “balance general”.

No obstante, puso de relieve el “éxito” de su equipo en “unas competiciones” hasta el momento, aunque “un poco menos en otras”. “Puede ser muy exitosa si todo sale bien, o ser una temporada con dudas”, advirtió.

“Escucho la crítica, es normal, tenemos que vivir en un mundo en el que tienes que escuchar lo que piensa la gente, la afición, el club, tus jugadores. Y desde ahí, hay crítica que puedes entender y otra que no, la que entiendes, ayuda a mejorar tu conocimiento y trabajo. Una crítica negativa te puede hacer mejor en tu trabajo”, manifestó sobre los juicios a su equipo y su modelo.

Carlo Ancelotti antes del inicio del partido ante Valladolid. - Foto: AP

No piensa tirar la liga

Este sábado visita al Cádiz en un “partido difícil”, ya que los andaluces “están en una buena dinámica” y “es un equipo intenso”. “Además, es un partido entre la eliminatoria de cuartos de final, es difícil, pero tenemos ganas de hacer un buen partido”, admitió Ancelotti, que avanzó que Vinicius y Toni Kroos serán baja en el Nuevo Mirandilla, después de que terminaran con sobrecargas musculares la ida ante el Chelsea.

“Era un riesgo demasiado grande que Vinicius jugara mañana, tenemos que recuperarlo bien. Algunos están cansados, pero viajan, vamos a meter un equipo competitivo. Pero para el Chelsea estarán los dos”, agregó sobre el estado del brasileño y el alemán, que este viernes no se han entrenado con el grupo.

Para este encuentro, Ancelotti pidió “respetar una competición” en la que tienen “desventaja”. Lo tenemos que hacer lo mejor posible, pelear hasta el final, para acabar segundos. Los jugadores saben muy bien que esta camiseta exige ese tipo de actitud” recordó.

El italiano, ante las bajas y las posibles rotaciones, sin embargo, no aseguró que el belga Eden Hazard vaya a ser titular en Cádiz. “Pero está bien y puede que tenga oportunidad para jugar”, apuntó sobre el extremo, que solo suma 26 minutos de juego desde el 3 de enero. Mientras que Karim Benzema sí apunta al once, al ser “uno de los que ha recuperado mejor”. “Está animado y motivado, cuando lo vemos cansado, le damos descanso, pero no mañana”, avanzó.

Ancelotti abrazado con Vinicius, uno de sus mejores alumnos en el Real Madrid. - Foto: AP

Por otro lado, quitó favoritismo a Real Madrid y Manchester City en los cuartos de Champions pese a ir con ventaja, porque hay que “competir otros 90 minutos”. Además, afirmó no quiere cambiar a Vinicius por Haaland. “Son dos fantásticos jugadores, cada uno aprovecha lo que tiene, yo tengo a Vinicius y queremos aprovechar su calidad, como en Manchester aprovechan la calidad de Haaland, cada uno tiene lo suyo”, analizó.

“El fútbol inglés tiene equipos que compiten bien y son muy fuertes. No me sorprende que sean favoritos, como lo es ahora el City. Puede haber un poco de diferencia, pero en Europa pasa lo contrario. El año pasado hubo dos equipos españoles en semifinales y ahora tres italianos en cuartos. Es un fútbol europeo mucho más competitivo de lo que piensa la mayoría, sobre todo los ingleses, que dicen que tienen la liga más fuerte y espectacular”, concluyó.

*Con información de Europa Press.