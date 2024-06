Carlos Antonio Vélez, César Augusto Londoño, Ricardo Henao y Wbeimar Muñoz analizan la actualidad de la Selección Colombia

SEMANA.: Se acerca el debut de Colombia en la Copa América. ¿Cómo ven a esta Selección?

Carlos Antonio Vélez. (C.A.V.): Es la mejor Selección de los últimos 10 años. La última generación está en un nivel alto y muy competitiva. Aunque, salvo Luis Diaz, no están en equipos TOP. Igual, juegan el futbol de hoy que es físico, táctico, intenso y con la técnica de siempre.

César Augusto Londoño. (C.A.L.): Colombia hoy es una gran Selección, por eso lleva 20 partidos sin perder, hay equipo, sólido, claro, con ambición y fútbol para triunfar. Tiene un gran entrenador, la mejor nómina con alternativas y funcionalidad, está compenetrada y comprometida y sabe que puede y tiene con que llegar a lo más alto.

Ricardo Henao. (R.H.): La Selección Colombia está en un nivel justo e ideal para pensar en que se puede ganar. Veo un equipo maduro, equilibrado, bien dirigido, jugadores comprometidos y en muy buen nivel, además interpretan muy bien en el momento de los partidos, dan mucha confianza, tienen criterio. Es el momento óptimo por apostar por una victoria en un torneo como la Copa América.

Carlos Antonio Vélez vuelve a hablar de Colombia. | Foto: Captura You Tube Win Sports/ AFP

SEMANA.: Comparte grupo con Paraguay, Brasil y Costa Rica. ¿si Colombia no pasa la fase de grupos, es un fracaso?

C.A.L.: Sin duda, aunque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Pero lo que tiene Colombia no admitiría quedarse en primera ronda.

R.H.: Sí, esta selección con lo que tiene, muestra y ha conseguido. Las fechas de invicto, los rivales a los que ha vencido, tercer lugar de eliminatorias, sino clasifica a la segunda fase, sí es un fracaso en el intento de hacer una muy buena Copa.

W.M.: No pasar la fase de grupos sería un fracaso absoluto.

César Augusto Londoño | Foto: Instagram: @cesaralo

SEMANA.: Usted cree que Colombia está en el top tres de favoritas a ganar el título. ¿En qué posición la ubica y junto a qué selecciones?

C.A.V.: Finalista. En la pasada fuimos terceros y lo que sigue de ese lugar es mínimo segundo y eso solo se consigue en la final. Hay que ponerse retos y la final es uno de los dos. El otro es ganarla.

R.H.: Yo sí creo que Colombia está para ubicarse en el top de los tres mejores y estar entres los finalistas del campeonato. Mínimo, está para ser finalista. Lo dicen los antecedentes con los rivales de este grupo. Lo veo a nivel de Brasil, ya no nos asusta. Paraguay, se nota en una escala menor, con mayores dificultades en su renovación, y Costa Rica está iniciando su proceso con un DT que nos conoce, que tiene buen material, pero no de la dimensión de Colombia.

W.M.: En favoritismo están arriba Argentina y Brasil y un escalón más abajo Uruguay y Colombia.

Ricardo Henao | Foto: Instagram @ricardohenaocalderon

SEMANA.: El invicto y el hecho de haberle ganado a Brasil, Alemania y España, ¿le puede pesar a Colombia?

C.A.V.: Amistosos, amistosos son. Alemania fue la única de esas grandes que puso gran parte de los titulares. España no y en lo de Brasil hace rato no le gana a nadie. De hecho, las únicas víctimas en eliminatorias han sido Peru y Bolivia. Venezuela les empato en casa. La verdad para mí eso no pesa y lo del invicto menos, si tienen amoblada la cabeza. Los invictos mientras no den títulos son anécdotas. Ese grupo es maduro.

C.A.L.: No creo, la mentalidad y la estabilidad mental de esta Colombia es superior a la de otras selecciones que se han dejado llevar por falsos favoritismos. Nada mejor en el fútbol y en el deporte que la presión, que se diga que Colombia es una gran selección y creo que este equipo puede soportar esas carga con personalidad y éxito

W.M.: Las victorias recientes invitan al optimismo, pero a mí me gusta más la prudencia. Es decir, no echar las campanas al vuelo, antes de tiempo.

Wbeimar Muñoz y Antonio Casale | Foto: Semana TV

SEMANA.: ¿Es obligación ganar la Copa América para esta generación?

C.A.V.: Obligación no, pero ellos deben entender que es la única manera de legitimación de su trabajo. Llevamos 23 años viviendo de ganar partidos, todos lo hacen, y del cuento. La única verdad son los títulos. Ah y jugando bien como lo han hecho en varios juegos, no de cualquier manera

C.A.L.: No, jamás. En el fútbol no es obligación ganar, ni siquiera para el campeón del mundo Argentina, que en 55 partidos tiene dos derrotas.

R.H.: No lo veo como obligación o ponerle un tiene como inri a un equipo, no creo que sea sano. Colombia está hecho para ganar, para hacer una gran campaña. Sobra y no es bueno decir que está obligado a. Hay rivales muy fuerte, con incluso más títulos e historia en la Copa América.

W.M.: La única obligación es respirar. De resto, cada victoria conseguida será un aporte al sueño de una nación.

El trofeo de la Copa América aparece en el escenario durante el sorteo final de la competición de fútbol Conmebol Copa América 2024 en el James L. Knight Center en Miami, Florida, el 7 de diciembre de 2023. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) | Foto: AFP

SEMANA.: ¿Qué piensa de Néstor Lorenzo? ¿Qué ha sido lo mejor de este técnico?

C.A.V.: Es un buen técnico. Para bien al equipo. Debe comunicar mejor y ser más independiente. En algunos casos pareciera que tiene que llamar algunos jugadores como si les debiera algo y no creo que le deba nada a nadie. Pero en lo estrictamente futbolístico es competente.

C.A.L.: Lorenzo hoy es un triunfador. Muchos le dieron y le dan palo, porque disque era el ayudante de José Pékerman. Ha demostrado conocimiento, manejo, rigor, inteligencia y acierto en las convocatorias. De 66 jugadores utilizados, 51 han sido menores de 26 años, 27 menores de 23 años y puso a debutar en selección a 28 jugadores. Ha elegido correctamente y no ha perdido. Faltará ganar algo, pero hoy es absoluto ganador

R.H.: Lorenzo ha sido un DT inteligente. Con conocimiento previo de los jugadores colombianos, sin cerrarle la puerta ni a los nuevos futbolistas o veteranos. Es práctico, no se complica y le ha dado esa confianza al grupo. Armó una familia

W.M.: Lorenzo es un buen técnico y tiene la sencillez del bajo perfil. Lo mejor de él es que ha logrado automatismos con el trabajo y le ha insuflado mentalidad ganadora al colectivo.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

SEMANA.: Esta Copa América puede ser la última para algunos jugadores. En su concepto, ¿ qué jugadores cumplieron su ciclo y quién puede ser su recambio?

C.A.V.: Seguro, como el todo. Incluso creo que a la luz del fútbol que hoy se juega ya hay varios que tendrían que haber dejado su lugar. Pero sí, por lo menos media docena de los que están en la convocatoria tienen ciclo cerrado y otro tanto listo a cerrarse. Los nombres los saben todos.

C.A.L.: Eso de cumplir su ciclo es invento de los periodistas. Mientras rinda y sea útil un futbolista puede jugar hasta que quiera, lo contraten y lo convoquen. Jubilar anticipadamente a un jugador es un irrespeto y una injusticia. La renovació n se debe dar naturalmente, no por decreto y menos condenando veteranos que siguen rindiendo.

R.H.: Hay jugadores que les puede por los años, pesar el paso del tiempo, es inevitable.Jugadores como Camilo Vargas, David Ospina, Santiago Arias o James Rodríguez, ya deben estar pensando que es de sus últimas posibilidades de ganar una Copa América. Ya viene el recambio con jugadores como Kevin Mier o Yaser Asprilla, son opciones reales.

W.M.: Los mayores de 30 deben pensar en el recambio y sus relevos, ganarse la convocatoria, porque los futbolistas no se forman por decreto.

Selección Colombia, favorita en el grupo D | Foto: getty images

SEMANA.: James se perdió la anterior Copa América con Reinaldo Rueda, ¿eso le da una obligación mayor, cómo lo ha visto sabiendo que es un jugador tan criticado?

C.A.V.: Obligación tienen todos. Él es uno más. Hace cosas muy buenas y otras no las hace. Lo que pasa es que lo miran con otros ojos y se magnifica lo que realiza, pero eso no le da más obligaciones, ni responsabilidades que a los demás. El secreto de los equipos buenos y ganadores es aplicar la Máxima... NOSOTROS y NO YO.

C.A.L.: Todo los futbolistas tienen obligaciones con su rendimiento personal y más James que perdió muchos momentos de su vida después de la consagración en el Mundial y en otros clubes. Pero es un compromiso de ellos con ellos, de James con James, no de nadie más. Son sus vidas y los jugadores son quienes las administran para bien o para mal.

R.H.: James siempre ha estado obligado, por lo que es, la condición futbolística que tiene, es capitán, líder. Es un jugador que en selección rinde, con Lorenzo ha encontrado ese punto de quiebre para seguir demostrando que es un crack y un tremendo jugador. El DT lo ha entendido y ha ayudado como para el equipo y lo ha rodeado. Es un gana gana para James y Lorenzo.

W.M.: James como manejador de los tiempos del equipo, siempre será exigido. Tiene 3 virtudes: a) conoce el juego b) siempre arranca de zonas libres y c) piensa la siguiente jugada un segundo antes que el rival. Las críticas surgen por su apego a la farándula, que parece viene en descenso.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia en la Copa América 2024 | Foto: Getty Images

SEMANA.: Cuál es su 11 ideal de Colombia en este certamen

C.A.V.: Muchos de los que pone el técnico. ¿Para que voy a dar un 11 que nunca van a poner?

C.A.L.: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. Mañana seguramente que Yaser Asprilla, Jhon Jáder Durán y Kevin Mier serán indiscutibles.

R.H.: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.