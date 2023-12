Cercano a James Rodríguez soltó al aire verdad sobre el ‘10′: “El de São Paulo no lo quiere”

Luego, sentenció: “Han pasado casi 14 años, el tiempo pasa rápido. La Copa Libertadores es muy difícil con los viajes tan largos, no es como la Champions. Creo que São Paulo tiene el equipo para hacer las cosas bien y poder ganarla. Tiene muchos jugadores buenos y de calidad, que pueden llegar a la final si todos se quedan”.

El futuro del cucuteño, sin embargo, continúa siendo un misterio debido a que la relación entre el volante y el entrenador del equipo Tricolor, Dorival Júnior, no sería actualmente la mejor, según algunos medios deportivos.

“Qué sentido tiene para James quedarse en São Paulo, donde el técnico no lo quiere. James lo que tiene en la cabeza es ganar la Copa América 2024 con Colombia. Él sabe que necesita un club que crea en él. Él necesita un entrenador que lo cuide, y Dorival no es ese man”, precisó el comunicador.

Posteriormente, añadió: James está pensando en eso y él quiere ganar la Copa América. Desde que James llegó a Brasil veo todo y sé que Dorival cada rueda de prensa no desaprovecha para mandar un vainazo. James tiene que hacer eso”.

El reconocido narrador recalcó finalmente que no ha hablado recientemente con el capitán de la Selección Colombia. No obstante, puntualizó que la relación entre el director técnico brasileño y Rodríguez no es la mejor.