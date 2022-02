Chelsea, entre la espada y la pared por conflicto entre Rusia y Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha trascendido las fronteras en suelo europeo. Después de los múltiples ataques del gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin, otros países en el viejo continente se han visto en la obligación de tomar fuertes sanciones con funcionarios y empresas de dicho país, todo con el fin de dar un mensaje de apoyo a Ucrania.

En el deporte esta situación no ha sido ajena, pues el Chelsea de Inglaterra, equipo que tiene como propietario al ruso Román Abramóvich, se encuentra entre la espada y la pared a raíz de este conflicto.

¿Por qué? Si bien, la relación entre el empresario ruso y el Reino Unido no es la mejor, la guerra entre ambas naciones ha dado pie para que se torne tensa, tanto así que el Parlamento de este país habría prohibido la entrada de este hombre a suelo inglés y, además, habría hecho un llamado a investigarlo y requisarle sus bienes en el país, obligándolo a vender el Chelsea.

Abramóvich ya no frecuenta Inglaterra desde hace varios años luego de un conflicto interno. La última vez que se le vio en el campo del estadio Stamford Bridge fue el pasado mes de noviembre, con el motivo de un viaje familiar.

La situación se agravó luego de que Chris Bryant, diputado laborista, desveló un documento del Ministerio del Interior en 2019 en el que se informó de que Abramóvich está bajo investigación por supuestos vínculos con el estado ruso.

“Abramóvich sigue siendo un asunto de interés para el país por sus enlaces con Rusia y por su asociación con actividades corruptas”, dijo Bryant leyendo el citado documento.

“Un ejemplo de ello es que admitió en un juicio haber pagado por influencias políticas. El Gobierno está centrado en asegurarse que aquellos individuos que están relacionados con financiación ilícita y con actividades delictivas no pueden asentarse en el Reino Unido, y usaremos todas nuestras herramientas, incluyendo las leyes inmigratorias, para prevenirlo”, agregó.

Bryan fue claro y enfatizó que el propietario ruso no podría seguir siendo parte del Chelsea, pues en esta investigación no se ha hecho nada. “¿Debería seguir teniendo Abramóvich un club de fútbol en este país? ¿No deberíamos estar pensando en incautar sus bienes y asegurarnos de que gente que ha tenido el mismo visado que él no incurre en actividades delictivas?”, sentenció.

Ante esto, el ruso siempre ha manifestado que sus relaciones con el gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin, son nulas.

El equipo se ha visto “perturbado” por dicha tensión

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, reconoció este viernes que su club de fútbol, propiedad del oligarca ruso Roman Abramovich, se ve “perturbado” especialmente por la situación desde el jueves en Ucrania por el ataque ruso.

“No podemos pretender que no es un problema. La situación de manera general, para mí y para mi cuerpo técnico, para todo el mundo en Cobham (el centro de entrenamiento del club), para los jugadores, es horrible”, declaró Tuchel a los periodistas.

“Nadie se esperaba esto. Es muy irreal, como he dicho perturba nuestro ánimo, ensombrece nuestra excitación ante la final” de la Copa de la Liga del domingo contra el Liverpool, añadió.

Tuchel rechazó pronunciarse de manera más precisa sobre el caso de Abramovich: “Hay tantas incertidumbres alrededor de la situación de nuestro club y de la situación en el Reino Unido (...) que no tendría ningún sentido que yo hiciera comentarios sobre ello”, declaró, pidiendo poderse “concentrar en el deporte y no hacer política”.

