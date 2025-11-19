Clasificada al Mundial 2026 en crisis, sacaría a su DT: último amistoso fue “desastroso”

“Desastroso, lamentable”, son algunas palabras que resonaron en redes sociales y por todo Uruguay tras la inesperada goleada 5-1 que Estados Unidos le propinó a la Celeste, un duro golpe que siembra dudas sobre la continuidad del entrenador Marcelo Bielsa a siete meses del arranque del Mundial.

El martes, Tampa fue escenario de la peor derrota de una selección uruguaya absoluta frente a una de Concacaf. Nada funcionó para el equipo de Bielsa, que asumió toda la “responsabilidad” por una goleada que profundizó la crisis de juego y falta de gol que su equipo padece desde la Copa América 2024.

🇺🇾 #Uruguay | Bajo una lluvia de insultos, así se retiraban los jugadores y Bielsa tras la goleada sufrida ante #EstadosUnidos



▶️ https://t.co/vtH1u03ML1 pic.twitter.com/eYLIi4gjGB — Tirando Paredes (@TIRANDO1010) November 19, 2025

“De ninguna manera, los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lanzó Bielsa tras el encuentro. “Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y de gestión”.

Si el empate a cero ante México el sábado había encendido las alarmas, la paliza ante Estados Unidos puso de cabeza al bicampeón mundial (1930-1950).

Uruguay fue superado por el también argentino Mauricio Pochettino, timonel de un equipo estadounidense que no contó con Christian Pulisic ni con varias de sus principales figuras.

El Loco, exentrenador de la Albiceleste y de Chile, perdió el duelo de técnicos argentinos y dejó flotando una pregunta: ¿Bielsa tiene margen para seguir dirigiendo a Uruguay?

“Sí, por supuesto”, considera Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ante la interrogante que resuena en el país sudamericano.

“Está dolorido por el resultado, nos pegó fuerte, pero hay que recomponer y seguir adelante”, agregó el dirigente a la cadena DSports.

¿Uruguay, camerino roto?

Más allá de la debacle en Tampa, la selección de Bielsa arrastra un año cargado de versiones sobre dificultades del entrenador para comunicarse con su plantel.

Las dudas sobre el relacionamiento de Bielsa, conocido por su estilo peculiar y distante, se reforzaron en 2024, cuando Luis Suárez habló de malos tratos hacia miembros del plantel y colaboradores.

Marcelo Bielsa y Luis Suárez tuvieron algún encontronazo en la Selección de Uruguay. | Foto: Getty Images

Con la derrota en Tampa, el mar de fondo que vive la selección tomó una vez más las portadas.

Varios periodistas deportivos locales, como Diego Muñoz, consideran que “el quiebre es absoluto” entre el entrenador y los jugadores.

Giorgian De Arrascaeta, autor del solitario gol uruguayo ante Estados Unidos, fue cauto al terminar el duelo.

“Vamos a necesitar mucha autocrítica, todos, principalmente como grupo. No es el momento de hablar mucho más después de un partido así, con la cabeza caliente”, explicó.

Los jugadores partieron rumbo a sus clubes y la delegación, seguramente con Bielsa incluido, arribará el jueves de mañana en Montevideo.

A partir de allí, será máxima la expectativa por una posible reunión de la dirigencia con el DT. El dilema será si sostener el ciclo de Bielsa, que tuvo en su etapa inicial (2023) victorias soñadas ante el vigente campeón del mundo, Argentina, y ante Brasil, o arriesgar un cambio de timonel a meses del Mundial.

Mientras tanto, el mundo fútbol mira hacia Washington, donde el 5 de diciembre se definirá la suerte de los países clasificados en el sorteo de los grupos del Mundial Norteamérica 2026.