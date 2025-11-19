Suscribirse

Deportes

Clasificada al Mundial 2026 en crisis, sacaría a su DT: último amistoso fue “desastroso”

Para el combinado Conmebol los ahorros del entrenador se están acabando. Una goleada 5-1 en contra sería el principio del fin.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
19 de noviembre de 2025, 7:13 p. m.
Marcelo Bielsa clasificó a Uruguay, pero podría quedarse fuera del Mundial 2026
Marcelo Bielsa clasificó a Uruguay, pero podría quedarse fuera del Mundial 2026 | Foto: Getty Images

“Desastroso, lamentable”, son algunas palabras que resonaron en redes sociales y por todo Uruguay tras la inesperada goleada 5-1 que Estados Unidos le propinó a la Celeste, un duro golpe que siembra dudas sobre la continuidad del entrenador Marcelo Bielsa a siete meses del arranque del Mundial.

El martes, Tampa fue escenario de la peor derrota de una selección uruguaya absoluta frente a una de Concacaf. Nada funcionó para el equipo de Bielsa, que asumió toda la “responsabilidad” por una goleada que profundizó la crisis de juego y falta de gol que su equipo padece desde la Copa América 2024.

“De ninguna manera, los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lanzó Bielsa tras el encuentro. “Este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y de gestión”.

Si el empate a cero ante México el sábado había encendido las alarmas, la paliza ante Estados Unidos puso de cabeza al bicampeón mundial (1930-1950).

Uruguay fue superado por el también argentino Mauricio Pochettino, timonel de un equipo estadounidense que no contó con Christian Pulisic ni con varias de sus principales figuras.

Contexto: Bielsa no se calló y dijo lo que piensa de Colombia tras triunfo de Uruguay: “Sinceramente”

El Loco, exentrenador de la Albiceleste y de Chile, perdió el duelo de técnicos argentinos y dejó flotando una pregunta: ¿Bielsa tiene margen para seguir dirigiendo a Uruguay?

“Sí, por supuesto”, considera Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ante la interrogante que resuena en el país sudamericano.

“Está dolorido por el resultado, nos pegó fuerte, pero hay que recomponer y seguir adelante”, agregó el dirigente a la cadena DSports.

¿Uruguay, camerino roto?

Más allá de la debacle en Tampa, la selección de Bielsa arrastra un año cargado de versiones sobre dificultades del entrenador para comunicarse con su plantel.

Las dudas sobre el relacionamiento de Bielsa, conocido por su estilo peculiar y distante, se reforzaron en 2024, cuando Luis Suárez habló de malos tratos hacia miembros del plantel y colaboradores.

Fede Valverde prendió más el lío en Uruguay entre Suárez y Bielsa
Marcelo Bielsa y Luis Suárez tuvieron algún encontronazo en la Selección de Uruguay. | Foto: Getty Images

Con la derrota en Tampa, el mar de fondo que vive la selección tomó una vez más las portadas.

Varios periodistas deportivos locales, como Diego Muñoz, consideran que “el quiebre es absoluto” entre el entrenador y los jugadores.

Giorgian De Arrascaeta, autor del solitario gol uruguayo ante Estados Unidos, fue cauto al terminar el duelo.

“Vamos a necesitar mucha autocrítica, todos, principalmente como grupo. No es el momento de hablar mucho más después de un partido así, con la cabeza caliente”, explicó.

Contexto: El feo desplante de Marcelo Bielsa con la Selección Colombia que ofendió a todo el país

Los jugadores partieron rumbo a sus clubes y la delegación, seguramente con Bielsa incluido, arribará el jueves de mañana en Montevideo.

A partir de allí, será máxima la expectativa por una posible reunión de la dirigencia con el DT. El dilema será si sostener el ciclo de Bielsa, que tuvo en su etapa inicial (2023) victorias soñadas ante el vigente campeón del mundo, Argentina, y ante Brasil, o arriesgar un cambio de timonel a meses del Mundial.

Mientras tanto, el mundo fútbol mira hacia Washington, donde el 5 de diciembre se definirá la suerte de los países clasificados en el sorteo de los grupos del Mundial Norteamérica 2026.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marcelo Bielsa. UruguayMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.