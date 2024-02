Comisión Arbitral tomó radical decisión con los árbitros del polémico partido Envigado vs. América

Ferney Trujillo, juez central del polémico Envigado vs. América | Foto: Colprensa

Si bien esto podría terminar siendo una realidad justa para el América, luego de salir perjudicados, SEMANA contrastó con sus fuentes sobre lo mencionado por el citado medio y desde las altas directivas del Fútbol Profesional Colombiano aseguraron: “Como comité ejecutivo, no hemos hablado del tema”.

Alex Mejía reveló lo que pasó en el tenso cara a cara con Jefferson Duque durante el partido Cali vs. Nacional

Contexto: Alex Mejía reveló lo que pasó en el tenso cara a cara con Jefferson Duque durante el partido Cali vs. Nacional

Pronunciamiento oficial

Armando Farfán Peña, miembro de la Comisión Arbitral se refirió en Blu Radio a estas situaciones en las últimas horas, refiriendo que es una complicación para estos que polémicas así se presente: “Cuando son embarradas graves, yo creo que no he dormido dos horas. Uno tiene que poner la cara y no sabe qué va a decir al otro día”.